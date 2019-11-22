شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لزيادة عدد متاجرها الذكية Amazon Go والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة أمازون لديها الكثير من الخطط الطموحة فيما يتعلق بمتاجرها الذكية التى تعمل بدون "كاشير" والتى تعرف بـ Amazon Go
وبحسب تقرير وكالة بلومبرج، فإن أمازون تعتزم إطلاق المزيد من هذه المتاجر خلال الربع الأول من العام المقبل، فيما أشارت تقارير سابقة عن خطط أمازون لافتتاح 5 متاجر كبيرة تعمل ضمن Amazon Go
ووفقا للتقرير، تفكر أمازون حتى فى ترخيص تقنيتها للمزيد من الشركات خاصة المنافسين لافتتاح متاجر مشابهة، وقد كانت نية أمازون فى البداية إطلاق متاجر كبيرة بدون نقطة دفع، لكنها لاحقاً تراجعت عن هذا الطموح، ورأت أن المتاجر صغيرة المساحة نسبياً أى بحدود 200 متر مربع وتركز على نوعية محدودة من المنتجات الاستهلاكية اليومية كالمشروبات هى أفضل.
جدير بالذكر أن أمازون كانت تخطط لافتتاح 56 متجر بدون نقطة دفع هذا العام، لكنها فعلياً افتتحت فقط 21 متجر فى سياتل ونيويورك وسان فرانسيسكو.
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