شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يختبر ميزة جدولة التغريدات على الموقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Tweetdeck أحد أكثر تطبيقات الويب استخدامًا لجدولة التغريدات، إذ يتيح لك تحديد التاريخ والوقت لنشر التغريدة حسب رغبتك، وهى الميزة التى لم تكن موجودة على موقع تويتر الرئيسى حتى الآن، لذا بدأ الموقع اختبار ميزة جدولة التغريدات.
يبدو أن الغرض من إطلاق الميزة هو جعلها فى متناول قاعدة مستخدم أوسع، لكن كما ذكر تويتر، فهذه الميزة مجرد "تجربة" فى الوقت الحالى، ولم يتم الكشف عن موعد طرحها للمستخدمين.
وفى الوقت الحالى، سيتمكن عدد محدود من استخدامها، لكن إذا ظهرت لك الميزة، فمن الممكن جدولة تغريدة بمجرد كتابتها كما تفعل عادة، والضغط على النقاط الثلاث فى الشريط السفلى، من هناك يمكنك جدولة التغريدات وتحديد التاريخ والوقت المحددين.
وقال تويتر بتغريدة: "جدولة تغريدة على تويتر؟ نعم من فضلك! بدءًا من اليوم، نجرب الآن إدخال واحدة من أكثر ميزات توفير الوقت فى TweetDeck على تويتر، أخبرنا برأيك إذا كنت جزءًا من التجربة".
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