شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحصل على شركاء جدد لبرنامج "أرتميس" لإرسال البشر للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإعادة إرسال البشر إلى القمر فى عام 2024 ، أضافت الوكالة خمس شركات أمريكية إلى القائمة المؤهلة لتقديم عطاءات خاصة بمقترحات إرسال الرحلات إلى سطح القمر من خلال مبادرة تعرف بـ "خدمات حمولة القمر التجارية (CLPS)".

وبحسب موقع TOI الهندى، فتعمل الشركات الإضافية - التى تزيد من قائمة المشاركين فى برنامج (CLPS) المتعاقد معهم إلى 14 - على توسيع عمل ناسا مع الصناعة الأمريكية لبناء سوق قوى لتقديم حمولات بين الأرض والقمر، وتوسيع شبكة الشراكات كجزء من برنامج أرتميس الخاصة بالوكالة.

وتعد عقود CLPS هى عقود تسليم إلى أجل غير مسمى، وغير محددة الكمية بقيمة قصوى مجمعة تصل إلى 2.6 مليار دولار حتى نوفمبر 2028، وستنظر الوكالة فى عدد من العوامل عند مقارنة العطاءات من جميع الشركات، مثل الجدوى التقنية والسعر والجدول الزمنى .

وقال جيم بريدنشتاين مدير ناسا: "شركات الطيران الأمريكية من جميع الأحجام ستنضم إلى برنامج أرتميس".

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وأضاف بريدنشتاين: "توسيع مجموعة الشركات المؤهلة لتقديم عطاءات على إرسال الحمولات الصافية إلى سطح القمر يدفع الابتكار ويخفض التكاليف إلى ناسا ودافعى الضرائب الأمريكيين".

يذكر أنه فى يوليو ، أعلنت ناسا عن فرصة للشركات الأمريكية لاقتراح الهبوط على سطح القمر الذى يمكنه نقل حمولات ثقيلة إلى سطح القمر، هذه الشركات الخمس ، إلى جانب تسع شركات تم اختيارها فى نوفمبر 2018 ، أصبحت مؤهلة الآن لتقديم عطاءات على خدمات الإطلاق والتوصيل إلى سطح القمر.