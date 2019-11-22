شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لإطلاق خدمة ألعاب بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن أمازون عازمة على دخول مجال الألعاب، من خلال إطلاق خدمة ألعاب سحابية جديدة فى العام القادم 2020، وذلك عقب إطلاق جوجل منصة الألعاب الخاصة بها "Stedia".

وبحسب موقع cnet الأمريكى، يبدو أن أمازون تراهن على قطاع الألعاب السحابية خلال الفترة المقبلة، حيث تتنافس العديد من الشركات به، بما فى ذلك جوجل وخدمتها ومايكروسوفت وخدمة xCloud، حيث أشار التقرير إلى أن أمازون كانت تعلن عن وظائف وتستقطب موظفين جدد للعمل على المبادرة المتمثلة بخدمة الألعاب منذ فترة.

وكشف التقرير أن الوظائف الجديدة التى أعلنت عنها الشركة متعلقة بالخدمات السحابية وتوضح كذلك وجود علاقة بتطوير الألعاب، وبحسب الوصف الوظيفى فى أحد الإعلانات، تهدف الوظيفة إلى ربط الخدمة الجديدة مع منصة بث الألعاب تويتش “Twitch” والتى تمتلكها أمازون بنفسها.

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وتعد أمازون واحدة من أكبر الشركات فى تقديم الخدمات السحابية بجانب جوجل ومايكروسوفت، بفضل خدمتها AWS.