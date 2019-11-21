أمازون توفر خدمة AWS Ground Station في المنطقة

أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن توسيع نطاق خدمة AWS Ground Station لتشمل “منطقة AWS الشرق الأوسط (البحرين)”. وخدمة AWS Ground Station هي خدمة مدارة بالكامل تتيح للعملاء التحكم في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومعالجة البيانات الناتجة عن تلك الأقمار، وتوسيع نطاق عملياتها.

وتتوسع خدمة AWS Ground Station إلى عدة مناطق جغرافية بهدف ضمان خدمة العملاء في مختلف أنحاء العالم. ومع نشر هذه الخدمة في “منطقة AWS الشرق الأوسط (البحرين)”، يمكن للشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة في المنطقة التواصل مع أقمارهم الصناعية وإدارة أعباء العمل في الشرق الأوسط لخدمة المستخدمين النهائيين في مختلف أنحاء المنطقة، ليساعد ذلك الشركات والمؤسسات على تسريع جهود التحول الرقمي والابتكار، كما يوفر لرواد الأعمال فرصة إجراء التجارب وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة بشكل أسرع. ويمكن للعملاء دمج بيانات الأقمار الصناعية مع خدمات AWS الأخرى، سواء في المنطقة نفسها أو في مناطق AWS الأخرى باستخدام شبكة أمازون العالمية عالية القدرة. ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المتنوعة مثل Amazon EC2 للحوسبة، و Amazon Simple Storage Service (S3) للتخزين، و Amazon Rekognition لتحليلات الصور، و Amazon SageMaker لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة على بيانات صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى خدمة AWS IoT Greengrass لبناء حلول خاصة بإنترنت الأشياء.

وكان قد تم إطلاق “منطقة AWS الشرق الأوسط (البحرين)” في شهر يوليو الماضي، والتي تتألف من ثلاثة “مواقع لتوافر الخدمات” (Availability Zones) وتضم كل منها مركز بيانات واحد على الأقل. ومع هذا الإطلاق، توفر الشركة 69 موقعاً لتوافر الخدمات في 22 منطقة جغرافية حول العالم.