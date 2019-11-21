هاتف HONOR 9X يقدم تجربة تصوير استثنائية بسعر مذهل

تواصل هونر HONOR، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، التزامها بتلبية احتياجات وتطلعات فئة الشباب من خلال إطلاق الهاتف الذكي الجديد HONOR 9X مؤخرًا، والذي يتميز بالكثير من الخصائص الرائعة والمتنوعة والتصميم العصري وقدرات التصوير الاستثنائية، بسعر 999 درهم.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يجسد هاتف HONOR 9X الذكي المتكامل روح الشباب والتطلعات الكبيرة التي يحملها مستخدمونا من هذه الفئة، فهو مزيج مثالي من الميزات والخصائص البرمجية والتقنيات، ويوفر تجربة استخدام مثالية من خلال اعتماد أحدث ابتكارات عالم التصوير الفوتوغرافي والتصميم والأداء”.

ويتميز هاتف HONOR 9X بكاميرا احترافية توفر أفضل المزايا المتقدمة والعملية لمساعدة المستخدمين على التقاط الصور مهما كانت البيئة أو وضعية التصوير.

ويمتلك هاتف HONOR 9X نظام الكاميرا الثلاثية والمتعددة الاستخدامات مع عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، ويوفر ما يصل إلى 48 مليون بكسل ليمنح المستخدم تفاصيل غنية، إضافة إلى فتحة مقاس f/1.8، ومستشعر مقاس نصف بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها. ويمتاز الهاتف أيضًا بكاميرا الزاوية الواسعة للغاية 120° درجة، التي تساعد المستخدم على توسيع مساحة التصوير، في حين تساعد عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل وفتحة f/2.4 عبر تقنية العمق للتعرف على المجال على التقاط صور متعددة الأبعاد دون عناء.

ويوفر الهاتف الجديد تجربة تصوير ليلي فائقة بفضل وضع التصوير الليلي بخاصية تثبيت الصورة بالذكاء الاصطناعي AIS وتقنية دمج الضوء 4 في 1.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وقد نجح مهندسو HONOR في إحداث نقلة نوعية في طريقة معالجة الصور باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتطورة لصور واقعية وشديدة الدقة والوضوح.

كما وتعمل خاصية الذكاء الاصطناعي على ضبط تكوينات العرض بذكاء استنادًا إلى المعلومات التي جُمعت من ميزة التعرف على المشهد، لإنتاج صورة مثالية توضح التفاصيل بدقة وتعكس ألواناً رائعة، مما يضمن أفضل مستويات الجودة للصورة حتى أثناء التقاط الصور بشكل تلقائي سريع.

ويرغب الشباب عادةً بتوثيق كل أنشطتهم اليومية ومغامراتهم من خلال مقاطع الفيديو، لكنّ الحركة تجعل مهمة تصوير الفيديو أكثر صعوبة وتؤدي إلى نتائج ضبابية غير مرضية، ويأتي هاتف HONOR 9X ليساعد في معالجة هذه المشكلة من خلال نظام تثبيت الفيديو بالذكاء الاصطناعي الجديد، الذي يرتقي بمفهوم تثبيت الصور التقليدي، ليخلص المستخدم من مقاطع الفيديو غير الواضحة والناتجة عن اهتزاز اليدين أو تحركها عند حمل الهاتف.

ولتقديم تجربة ترفيه غير محدودة للمستخدم يُعدّ HONOR 9X أول هاتف مزود بكاميرا السيلفي الأمامية التي تخرج للأعلى كحل مبتكر لتعزيز تجربة المشاهدة في كل الوضعيات والسيناريوهات، حيث يحصل المستخدم على عرض كامل ويتخلص من الحافة الأمامية المزعجة.

هذا وتوفر ميزة العرض المتكامل شاشةً بقياس 6.59 بوصة تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 91%، وذلك بفضل الحواف الجانبية فائقة الرقة وتكنولوجيا الرقاقة المتقدمة COF.