شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تصنع أبل هواتف أيفون فى الصين؟ رئيس الشركة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تيم كوك الرئيس التنفيذى لأبل خلال مقابلة مع ABC News مؤخرا الضوء على تصنيع منتجات الشركة بالصين، وسبب استمرار الشركة فى إنتاج أجهزة الأيفون فى الصين، فأجاب قائلا: "يتم تصنيع الأيفون فى كل مكان، فإذا نظرت إلى زجاج الهاتف، الذى يلمسه الجميع طوال اليوم، فإن هذا الزجاج مصنوع فى كنتاكي".

وأوضح كوك أيضًا إنه إذا تم تفكيك هاتف الأيفون، فسيعرف الجميع أن الكثير من مكونات هاتف أيفون مصنوعة فى الولايات المتحدة أيضًا، إذ قال: "إذا كنت تريد تفكيك هاتف أيفون، فسترى العديد من مكونات السيليكون المصنوعة فى الولايات المتحدة أيضًا".

وتأتى تعليقات كوك تزامنا مع إعلان الشركة عن مقر جديد بقيمة مليار دولار فى أوستن، تكساس، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه فى عام 2022، وفى البداية سيضم نحو 5000 موظف ولكن سيكون لديه القدرة لأكثر من 15000 موظف.