تكنولوجيا: علماء يبتكرون أقنعة زائفة ومريبة أكثر واقعية من الوجوه البشرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر علماء جامعتي "يورك" البريطانية و"كيوتو" اليابانية، أقنعة سيليكون زائفة واقعية للغاية، يزعمون أنها "أكثر قابلية للتصديق من الوجوه البشرية".

وتتميز الأقنعة بالعديد من الصفات المشابهة للمعالم البشرية، بما فى ذلك النمش والتجاعيد والشعر.



القناع

ولاختبارها، طلب العلماء من المشاركين فى الدراسة إلقاء نظرة فاحصة على مجموعة من الصور، وتحديد أى وجه طبيعى أكثر. وكشفت النتائج أن المشاركين خدعوا بالأقنعة بنسبة 20% تقريبا.

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ويقول فريق البحث إن معدل الخطأ قد يكون أعلى بكثير فى سيناريوهات الحياة الواقعية.

وعلى الرغم من غرابة الدراسة هذه، إلا أن الباحثين يحذرون من عواقب أكثر خطورة للأقنعة فائقة الواقعية، فى المستقبل.



قناع

وقال الدكتور جيت ساندرز، المشارك فى الدراسة: "الفشل فى اكتشاف الوجوه الاصطناعية قد يكون له آثار مهمة على الأمن ومكافحة الجريمة، حيث أن الأقنعة المزيفة قد تسمح بتحديد الخصائص الرئيسية لظهور الشخص بشكل غير صحيح. وتكلف هذه الأقنعة حاليا نحو 1000 جنيه إسترلينى لكل منها، ونتوقع أن تصبح أكثر استخداما على نطاق واسع .