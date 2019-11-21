كيف تحصل على أكثر من عشر نتائج في صفحات بحث جوجل

يمكنك الحصول على أكثر من عشر نتائج تلقائياً في بحث جوجل، أي أنك تستطيع عرض أكثر من 10 نتائج في صفحة البحث الواحدة من صفحات جوجل التي تظهر لك، بالطبع هذا أمر قد لا تلاحظه ولكن البعض يحتاجه خاصةً إن كان يقوم بالبحث عن أمر ما .

بشكل تلقائي يحدد جوجل عدد النتائج التي ستظهر في صفحة البحث الواحدة بقدر 10 نتائج أو 10 مواقع وروابط فقط ولكن بإستخدم طريقتين بسيطتين يمكنك الحصول على عدد النتائج الذي ترغب فيها.

طريقة الحصول على أكثر من عشر نتائج في صفحات بحث جوجل :

هناك طريقتين معروفتين لهذا الأمر وكلاهما يفلحان ولكن واحدة مؤقتة والثانية دائماً، ولكن كلاهما مرتبط بعرض 100 عنوان فقط كحد أقصى لذا يمكنك الإختيار من أقل من 100 عنوان وحتى 100 نتيجة.

الطريقتين هما :

إضافة شرط بحث على شريط العنوان الخاص بصفحة البحث تعديل الإختيارات من داخل صفحة خصائص جوجل.

والآن سنتحدث عن طريقة إستخدام الحلين .

إضافة شرط بحث في شريط العنوان :

يمكنك إستخدام هذه الطريقة عندما لا تكون مسجلاً في حسابك في جوجل أو كنت ترغب في الحصول على هذه النتيجة لمرة واحدة فقط ولن تحتاجها مجدداً، تعتمد الطريقة كما قلت على إضافة شرط إلى عملية البحث عن طريق شريط العنوان، ولتستخدم هذه الطريقة قم بفتح صفحة جوجل والبحث عن الأمر الذي ترغب فيه.

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ثم قم بإضافة الأمر التالي إلى آخر شريط العنوان :

add : &num=x

بالترتيب التالي الظاهر أمامك مع إستبدال رقم X بعدد النتائج التي ترغب فيها، ولنقل بأنك ترغب في الحصول على 50 نتيجة فتقوم بإضافة الأمر كالتالي :

عن طريق تغيير الإعدادات :

هذه الطريقة معقدة أكثر قليلاً في التنفيذ ولكنها طريقة دائمة تقوم بها مرة واحدة وستحصل على النتائج الخاصة بها دائماً، لتستخدم هذه الطريقة قم بالخطوات التالية :

نتمنى أن تكون هذه الطرق ساعدتكم في الحصول أكثر من عشر نتائج في صفحات وساعدتكم على تحسين بحثكم على الإنترنت