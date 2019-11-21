كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جوجل تعلن عن أدوات جديدة في برنامج “Google Earth” تتيح لك إنشاء قصتك
متابعة-سنيار: كشفت جوجل، يوم الأربعاء، عن أدوات جديدة في برنامج Google Earth، والتى تتيح للمستخدمين إنشاء خريطة أو قصة حول الأماكن في جميع أنحاء العالم، وسيقوم برنامج Google Earth بعرضها كقصة من خلال الانتقال بالمشاهدين من مكان إلى آخر.
يمكن للمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية إلى كل موقع من خلال النصوص والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو رسم خطوط وأشكال على الخرائط للإشارة إلى المسارات وإبراز المناطق.
ويتيح التكامل المدمج مع Google Drive لأولئك الذين لديهم روح تعاونية المشاركة في تأليف المشاريع ومشاركتها مع الآخرين.
تقوم Google أساسا بصنع أدوات من Voyager – وهو برنامج أطلقته الشركة منذ أكثر من عامين للعلماء وغير الربحيين ورواة القصص المحترفين، وهو متاح للجميع.
وقال غوبال شاه، مدير المنتج في جوجل إيرث، في بيان صحفي: “منذ ما يقرب من 15 عاما، لجأ الناس إلى Google Earth للحصول على عرض شامل لكوكبنا”. “اليوم، نحن نخطو الخطوة التالية والأكثر أهمية إلى الأمام: وضع قوة رسم الخرائط والسرد تحت تصرفكم”.
وأصبحت أدوات الإنشاء متاحة الآن في Google Earth على الويب، ويمكن للمستخدمين عرض مشاريعهم على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية باستخدام أحدث إصدار من التطبيق على iOS وAndroid.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| جوجل تعلن عن أدوات جديدة في برنامج “Google Earth” تتيح لك إنشاء قصتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.