كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جوجل تعلن عن أدوات جديدة في برنامج “Google Earth” تتيح لك إنشاء قصتك

متابعة-سنيار: كشفت جوجل، يوم الأربعاء، عن أدوات جديدة في برنامج Google Earth، والتى تتيح للمستخدمين إنشاء خريطة أو قصة حول الأماكن في جميع أنحاء العالم، وسيقوم برنامج Google Earth بعرضها كقصة من خلال الانتقال بالمشاهدين من مكان إلى آخر.

يمكن للمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية إلى كل موقع من خلال النصوص والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، أو رسم خطوط وأشكال على الخرائط للإشارة إلى المسارات وإبراز المناطق.

ويتيح التكامل المدمج مع Google Drive لأولئك الذين لديهم روح تعاونية المشاركة في تأليف المشاريع ومشاركتها مع الآخرين.

تقوم Google أساسا بصنع أدوات من Voyager – وهو برنامج أطلقته الشركة منذ أكثر من عامين للعلماء وغير الربحيين ورواة القصص المحترفين، وهو متاح للجميع.

Advertisements

وقال غوبال شاه، مدير المنتج في جوجل إيرث، في بيان صحفي: “منذ ما يقرب من 15 عاما، لجأ الناس إلى Google Earth للحصول على عرض شامل لكوكبنا”. “اليوم، نحن نخطو الخطوة التالية والأكثر أهمية إلى الأمام: وضع قوة رسم الخرائط والسرد تحت تصرفكم”.