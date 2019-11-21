كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق ” أوبر” يتيح خاصية تسجيل المحادثات خلال الرحلة
متابعة-سنيار: يخطط أوبر لمنح السائقين والركاب خيار إجراء تسجيلات صوتية للرحلات، وسيختبر الميزة أولاً في المكسيك والبرازيل.
ولم تؤكد Uber وجود خطط للتوسع في الولايات المتحدة، ولكنها تقول إنها تدرس الميزة في البلدان الأخرى، اعتمادا على ما يحدث في أمريكا اللاتينية.
وقالت الشركة أنها تهدف من خلال ذلك إلى رفع مستويات الأمان لدى المستخدمين.
وأعلنت الشركة أن هذه الخاصية قدمت في البرازيل مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، تزامنا مع أدوات أخرى موجهة إلى تعزيز سلامة مستخدمي “أوبر”، بما يشمل استحداث زر يتيح الاتصال مباشرة بالشرطة في المكسيك.
وقد يتوسع نطاق هذا المشروع التجريبي لاحقا إلى بلدان أخرى، رغم أن “أوبر” أشارت إلى أنها لا تستطيع حاليا تقديم جدول زمني مفصل في هذا الشأن.
وبفضل هذه الخاصية الجديدة، سيتمكن السائق أو الراكب من تسجيل المحادثات عبر الضغط على زر خاص لهذه الغاية على التطبيق.
وعند الوصول، سيُطلب من الراكب تقويم الرحلة، وسيتمكن عندها من الإبلاغ عن أي حادث وإرسال التسجيل الصوتي إلى “أوبر”.
ويخضع التسجيل للترميز والحفظ على هاتف السائقين أو الركاب، لكن هؤلاء لن يكونوا مخولين الاستماع لها لأن مفتاح الترميز سيكون في يد “أوبر” وحدها.
وتتيح هذه الآلية بحسب الشركة وضع السائقين والركاب أمام مسؤولياتهم مع احترام الخصوصية.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أكدت الأربعاء أن “أوبر” تعتزم اختبار هذه الخاصية “قريبا” في الولايات المتحدة.
لكن هذا التطبيق قد يطرح مشكلة خصوصا في ظل التشريعات المختلفة باختلاف الولايات الأمريكية في شأن ما يسمح بتسجيله من دون علم الأشخاص المشاركين في المحادثة.
وفي كل الحالات، فإن هذه الخاصية المقدمة في البرازيل والمكسيك لا تنطوي على أي خرق لتشريعات البلدين، وفق الشركة.
جدير بالذكر أن كل من شركة أوبر ومنافستها Lyft واجهتا انتقاداً لكيفية تعاملهم مع شكاوى الركاب بما يخص الأمان مع تسليط عدة تقارير الضوء على قضايا اعتداء جنسي ومضايقات من قبل السائقين.
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