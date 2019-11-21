تكنولوجيا: روسيا تجمع خبراء من 11إقليم لتطوير منافس لـ"ويكيبيديا"

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وقال كرافيتس : "بالنسبة للمتخصصين، تُعد المشاركة في المشروع فرصة لإظهار صورة لأقاليمهم على مستوى فيدرالي، سيقوم الخبراء، كما اتفقنا، بإعداد مقترحاتهم الأولى لإدراجها في نوافذ بوابة الموسوعة الروسية العظمى الخاصة بتلك الأحداث والأشياء والأشخاص التي، في رأيهم، تعتبر سمة لأقاليمهم".
ونقلت سبوتنيك، عن كرافيتس أن 11إقليماً وافقوا على المشاركة في المشروع، من بينها باشكورتوستان، وتتارستان وياقوتيا ومقاطعة تامبوف.
وأوضح : "لقد توصلنا اليوم إلى توافق بشأن قائمة من 100 إلى 150 بندا، سيقوم كل إقليم بإعدادها كاقتراح أولي. المواعيد النهائية خلال هذا العام،ولكن تقديم مائة بند ليس بالأمر الصعب من الأهمية بمكان تقديم مائة بند بهذا القبيل، الذي قد يكون بإمكانهم إثبات ضرورة إدراجها في الموسوعة".
وشهدت أمدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتوستان، أول عرض لمشروع البوابة الإلكترونية العلمية والتربوية للموسوعة الروسية العظمى – النظير الروسي المرتقب لـ "ويكيبيديا"، وذلك في إطار مؤتمر "علم الموسوعات الإقليمية الحديثة".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اقترح قبل أيام استبدال ويكيبيديا بنسخة إلكترونية من الموسوعة الروسية الكبيرة.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس الروسى، قبل أيام فى اجتماع مجلس اللغة الروسية، حيث تقدم رئيس الدولة بمبادرة إعداد نسخة إلكترونية للموسوعة الكبيرة الروسية لتحل محل ويكيبيديا .
وفى هذا السياق نقلت وكالة "نوفوستى" عن بوتين قوله :" "تقدم الموسوعة الروسية معلومات موثوق بها وبصيغ حديثة معاصرة".
يذكر أن العمل على إعداد الموسوعة الروسية الكبيرة بدأ عام 2002 ، واستمر حتى عام 2017 حين صدر المجلد الـ35 والأخير للموسوعة.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في سبتمبر الماضي بأن الحكومة الروسية يمكن أن توظف مبلغا قدره 1.7 مليار روبل (نحو 25 مليون دولار) ، من موازنة الدولة لأعوام 2020 – 2022 من أجل إعداد بوابة إلكترونية خاصة بالموسوعة الروسية الكبيرة على شبكة الإنترنت.
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