شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تجمع خبراء من 11إقليم لتطوير منافس لـ"ويكيبيديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس التحرير المسؤول في دار النشر العلمية "الموسوعة الروسية العظمى"، سيرجي كرافيتس، اليوم الخميس، أن مطوري الموسوعة من 11 إقليماً روسياً قد انضموا إلى تطوير نظير روسي لـ"ويكيبيديا"، وسيتم النظر في المقترحات الأولى من قبل أسرة التحرير بحلول نهاية هذا العام.

وقال كرافيتس : "بالنسبة للمتخصصين، تُعد المشاركة في المشروع فرصة لإظهار صورة لأقاليمهم على مستوى فيدرالي، سيقوم الخبراء، كما اتفقنا، بإعداد مقترحاتهم الأولى لإدراجها في نوافذ بوابة الموسوعة الروسية العظمى الخاصة بتلك الأحداث والأشياء والأشخاص التي، في رأيهم، تعتبر سمة لأقاليمهم".

ونقلت سبوتنيك، عن كرافيتس أن 11إقليماً وافقوا على المشاركة في المشروع، من بينها باشكورتوستان، وتتارستان وياقوتيا ومقاطعة تامبوف.

وأوضح : "لقد توصلنا اليوم إلى توافق بشأن قائمة من 100 إلى 150 بندا، سيقوم كل إقليم بإعدادها كاقتراح أولي. المواعيد النهائية خلال هذا العام،ولكن تقديم مائة بند ليس بالأمر الصعب من الأهمية بمكان تقديم مائة بند بهذا القبيل، الذي قد يكون بإمكانهم إثبات ضرورة إدراجها في الموسوعة".

وشهدت أمدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتوستان، أول عرض لمشروع البوابة الإلكترونية العلمية والتربوية للموسوعة الروسية العظمى – النظير الروسي المرتقب لـ "ويكيبيديا"، وذلك في إطار مؤتمر "علم الموسوعات الإقليمية الحديثة".

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