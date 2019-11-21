DIPLE.. ابتكار جديد يحول هاتفك إلى مجهر يكبر 1000 مرة

طورت شركة ناشئة اسمها (سمارت مايكرو أوبتيكس) SmartMicroOptics نظام عدسات يمكن استخدامه مع الهواتف الذكية وتحويله إلى مجاهر قادرة على تكبير الصورة بمعدل يصل إلى 1,000 مرة، وذلك بهدف تمكين الناس من الاستفادة منه في فحص الكائنات الحية الدقيقة، والبكتيريا، وحتى خلايا الدم.

وكان الفريق القائم على العدسات – التي أُطلق عليها اسم (ديبل) DIPLE – قد طور قبل نحو 4 سنوات BLIPS، وهي سلسلة من العدسات الصغيرة التي يمكن إرفاقها بالهواتف الذكية للتقريب أيضًا، ولكن الدقة التي وفرتها لا ترقى إلى مستوى العدسات الجديدة.

وتمتاز عدسات (ديبل) الجديدة بأنها توفر نظامًا ثابتًا، ومضاءً من الخلف، وهو قادر على تقديم صور مكبرة بوضوح، كما أنها تستفيد من الشرائح المحضرة، حيث توضع العينات بين قطعتين من الزجاج لضمان صفاء الصورة. ويمتاز النظام بأنه صغير الحجم، إذ لا يتعدى حجمه حجم علبة هاتف ذكي، وهي توفر عددًا من مستويات التكبير: 35 مرة، و 75 مرة، و 150 مرة، والتي يمكن زيادتها باستخدام خاصية التقريب في الهاتف الذكي.

وأوضحت الشركة أن (ديبل) – التي ترى أنها بديل ملائم عن المجاهر الباهظة الثمن – تتوفر في ثلاثة مستويات: الأحمر بدقة 3 ميكرومتر، والرمادي بدقة 1 ميكرومتر، والأسود بدقة أقل من ميكرومتر الذي يمتاز بأنه يتيح رؤية تفاصيل الخلايا.

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وتقول شركة (سمارت مايكرو أوبتيكس): إن المستخدمين سيكونون قادرين على تحقيق ما يصل إلى 1,000 ضعف، وقد نشرت الشركة عددًا من مقاطع الفيديو في قناتها على يوتيوب توضح فيه قدرات عدسات (ديبل).

هذا؛ وقد أطلقت الشركة حملة تمويل على موقع (كيك ستارتر) Kickstrater بهدف الحصول على 25,000 يورو، وقد حصلت حتى الآن على نحو 55,000 يورو، وهي تعتزم إطلاق المنتج منتصف العام المقبل بسعر يبدأ 40 دولارًا أمريكيًا وحتى 120 دولارًا أمريكيًا.