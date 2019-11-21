شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق viber يحصل على مزايا جديدة.. الوضع المظلم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق "فايبر" للتراسل الفورى، على تحديث جديد يدعم نظام تشغيل أندرويد، والذى يدعم الوضع المظلم.
وبحسب موقع phonarena الهندى، فإن الإصدار الجديد من التطبيق والذى يحمل رقم Viber 10، يمتلك الكثير من المميزات، حيث أصبح التطبيق أبسط وأسرع وأكثر أمانًا.
ولكى يتمكن المستخدمون من الاستفادة من الوضع المظلم، فيجب ملاحظة أن هذا الوضع أسود حقيقى، وليس كما هو الحال مع الثيم المُظلم السابق، ولتمكينه سيحتاج المستخدمين إلى الانتقال لإعدادات التطبيق، ثم المظهر وصولًا إلى الخيار الأسود.
كما وفر التحديث أيضًا ميزة إضافة أى شخص إلى ما يصل 10 دردشات جماعية بضغطة واحدة، ومن المنتظر أن يصل تحديث فايبر 10 لمستخدمى أندرويد بشكل تدريجى.
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