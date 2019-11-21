مواصفات و مميزات و عيوب Oppo Reno 2F مع التعليق على السعر الرسمي

Oppo Reno 2F هاتف العام الجديد من Oppo لتجديد هواتفها في الفئة فوق المتوسطة. خليط المواصفات التي يقدمها الهاتف جيدة و من المواصفات فهو يعد بأداء متزن و قوي بعض الشئ. و الكاميرات ايضاً ستقدم صوراً جيداً يمكن استعمالها لأي غرض. و كذلك البطارية. هناك الكثير من الأشياء التي يمكن ان نتناولها حول هاتف Reno 2F و لذلك فإن هذا المقال هو تفاصيل مميزات و مواصفات و عيوب الهاتف. و رأينا في سعر الهاتف الرسمي

مواصفات Oppo Reno 2F

المعالج معالج MediaTek Helio P70 دقة تصنيع 12 نانو متر ثماني النواة (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×2.0 GHz Cortex-A53) الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt

مميزات Oppo Reno 2F

الشاشة

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بحجم 6.5 بوصة و من نوع AMOLED تأتي شاشة الهاتف كشاشة مميزة جداً للعديد من المستخدمين. حيث تعدك بسطوع جيد تحت اشعة الشمس. و وضوح عال في كل الظروف. مع دقة عالية و هي 1080×2340 لمشاهدة اي محتوي على الشاشة. اضف الى ذلك كونها شاشة كاملة بدون Notch او قطع في الشاشة. لذلك هي شاشة مناسبة لأي محتوى ولأي ظروف اضائة في اي وقت.

الأداء

من المواصفات فإن انوية الأداء العال او انوية الاداء المتوسط تعد المستخدم بأداء متزن و قوي في كل الإستعمالات. الأداء العال بأربعة انوية بسرعة 2.1GHz سيساعدك على لعب اقوى الألعاب بدون مشاكل كبيرة مع انوية الاداء المتوسط التي ستساعدك على استعمال الجهاز في الاستعمالات الطبيعية كتصفح الإنترنت و مواقع التواصل الإجتماعي و غيرها

الكاميرات

ستظل تركيبة الكاميرات الخلفية في الهاتف شيئاً مميزاً مع اعتراضي على كثرة الكاميرات في الخلف. و لكن يجب اعتبار تركيبة الكاميرات امراً مميزاً في كل الأحوال. الكاميرا الأساسية تعد بدقة عالية في الصور خاصة الصور في الإضائة القوية. كذلك كامير الـUltra wide و حساس العزل. مع وجود كاميرا تصوير بالأبيض و الأسود تضبط الوان الصورة بشكل اكبر و افضل.

عيوب Oppo Reno 2F

الشاشة من نوع AMOLED ليست Super AMOLED

البطارية بسعة 4000mah تكفي و لكن كان يمكن تحسينها

رغم الأداء القوي الا ان معالج MediaTek ليس مفضلاً

سعر Oppo Reno 2F

سعر الهاتف الرسمي هو 6000 جنيه مصري. السعر من نظرة اولية يبدو مرتفعاً بعض الشئ للبعض. لأن هناك هواتف بمواصفات افضل و بسعر ارخص مثل Mi 9T. و لكن بنظرة الى السعر فإن Oppo تستهدف فئة محبي الشركة. الشركة لفترة من الوقت كانت محل ثقة العديد من المستخدمين و هذا السعر لا يستهدف كل الناس فقط. بل هو يستهدف فئة محبي الشركة بشكل خاص و انا ارى من رأي ان كان السعر يقدم قيمة مناسبة مقابل السعر فلا مشكلة به.