تكنولوجيا: راوتر AmpliFi Alien يدعم معايير تقنية Wi-Fi 6 ويقدم تغطية في نطاق أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن اليوم رسمياً عن راوتر AmpliFi Alien الذي ينطلق بدعم معايير تقنية Wi-Fi 6، مع سرعات Gigabit، مع تغطية في نطاق أوسع لإشارات الإنترنت، وسعر 379 دولار.

بدأت معايير تقنية Wi-Fi 6 في الإنتشار بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة، واليوم يأتي أحدث إصدارات أجهزة الراوتر AmpliFi Alien الذي يدعم إنتاج 8 في 8 في MIMO Wi-Fi 6 مع سرعات Gigabit للإنترنت.

تقدم AmpliFi إصدارها الجديد من أجهزة الراوتر بتصميم إسطواني مع حلقة في الجزء السفلي مميزة بإضاءة LED تكشف عن حالة الراوتر، كما يدعم الراوتر الضبط بشكل كامل من خلال تطبيق على الهاتف.

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كما يأتي الراوتر بثلاثة من الهوائيات، كما يدعم تردد 2.4 GHz إلى 5 GHz في الإتصال بمعايير Wi-Fi 6، كما يتوافق مع الأجهزة الجديدة 5 GHz 802.11ac بمعايير Wi-Fi 5، ومن المقرر أن يدعم راوتر AmpliFi Alien قدرة على نقل البيانات 7685 ميجا بايت في الثانية عبر 16 streams.

أيضاً إلى جانب دعم الإتصال اللاسلكي يأتي الرواتر بعدد 4 منافذ Gigabit Ethernet للإتصال عبر الأسلاك، ومن المقرر أن يتوفر AmpliFi Alien Wi-Fi 6 بسعر 379 دولار.

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