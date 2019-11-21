تكنولوجيا: شاومي تقدم سوارة Mi Band 3i في السوق الهندي بمميزات أقل وسعر 18 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي في السوق الهندي اليوم عن سوارة Mi Band 3i الذكية، التي تنطلق دون ميزة رصد معدل ضربات القلب، مع مستوى تسعير أقل يصل إلى 18 دولار.

تنطلق سوارة Mi Band 3i الذكية بتصميم يحاكي الإصدار الرئيسي من السوارة الذكية Mi Band 3، إلا أن الإصدار الجديد يغيب عنه ميزة رصد معدل ضربات القلب، بينما يتميز الإصدار الجديد بشاشة AMOLED بحجم 0.78 إنش مع عرض بالأبيض والأسود ودقة عرض 128 في 80 بيكسل.

ويأتي الزر المميز بخاصية اللمس في الجزء السفلي من سوارة Mi Band 3i، ليقدم للمستخدم أسلوب جديد للتحكم في واجهة السوارة الذكية، بينما تأتي الجهة الخلفية من السوارة الذكية مع اثنان من دبوس Pogo لشحن السوارة.

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أيضاً تدعم السوارة الذكية متابعة نشاط المستخدم على مدار اليوم، كما تعمل على متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تدعم المستخدم بالتنبيهات، مع تطبيق للإشعارات، وأيضاً دعم تحديد موقع الهاتف وفتحه، مع تنبيهات بالإهتزاز.

وتدعم سوارة Mi Band 3i الإتصال بالهاتف عبر البلوتوث 4.2، وتطبيق Mi Fit على الهاتف، حيث يتم جمع بيانات المستخدم والمعلومات بعرض واضح في التطبيق، مما يدعم المستخدم بقراءة سلسة ومريحة للعين، ومن المقرر أن تتوفر سوارة Mi Band 3i للبيع الآن على موقع الشركة بسعر 18 دولار.

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