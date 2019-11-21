آبل تصدر البطارية الواقية Apple Smart Battery Case لهواتف iPhone 11 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإطلاق البطارية الواقية Apple Smart Battery Case للجيل الأخير من هواتفها الذكية، ويشمل هذا iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” تمنحك Apple Smart Battery Case عمرًا أطول للبطارية مع توفير حماية رائعة. في الداخل، تساعد البطانية الناعمة المصنوعة من الألياف الدقيقة على حماية iPhone الخاص بك. وعلى السطح الخارجي، يبدو الملمس ناعمًا وحريريًا بفضل السيليكون الخارجي الرائع. يساعد التصميم المفصلي المطاطي الناعم على تسهيل مهمة تركيب الغطاء وإزالته “.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن شحن هذه البطارية الواقية بإستخدام الشحن اللاسلكي، وهذا يعني أنه يمكنك شحن iPhone وهذا الغطاء لاسلكيًا في نفس الوقت. وسيعطي هذا الغطاء الواقي لمستخدمي هواتف iPhone 11 الثلاثة المذكورة آنفًا ما يصل إلى 50% من عمر البطارية الإضافي.

Advertisements

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم تسعير هذه البطارية الواقية لجميع هواتف iPhone الثلاثة المذكورة آنفا بنحو 129 دولار أمريكي مع العلم بأنه يمكنك الحصول عليها من هنا.