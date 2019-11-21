Galaxy Note 9 هو أحدث هاتف من سامسونج يحصل على تحديث Android 10 التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون الهاتف Galaxy Note 9 صدر قبل عام من إصدار الهاتف Galaxy Note 10، ولكنه لا يتخلف عنه كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالتحديثات، فبعد يومين فقط من حصول الهاتف Galaxy Note 10 على تحديث Samsung One UI 2.0 التجريبي، فقد بدأ الهاتف Galaxy Note 9 بدوره الآن بتلقي نفس التحديث التجريبي.

إلى جانب واجهة Samsung One UI المُجددة، فهذا التحديث الجديد يجلب معه أيضًا كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10. إذا لم تكن من المختبرين بالفعل، فسوف تحتاج إلى تحميل تطبيق Samsung Members والإنضمام إلى البرنامج التجريبي لشركة سامسونج إذا كنت ترغب في تلقي هذا التحديث.

وكما أوضحت شركة سامسونج بالفعل، فهذا التحديث التجريبي يحتوي على مجموعة من الأخطاء، لذلك يجب أخذ ذلك بعين الإعتبار قبل تحميل وتثبيت هذا التحديث التجريبي. لاحظ أيضًا أن شركة سامسونج تطلب عددًا محدودًا من المختبرين.

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Galaxy S9 و +Galaxy S9 هما الهاتفين التاليين اللذان سيحصلان على تحديث Android 10 التجريبي من شركة سامسونج، ويجب أن يكون هذا التحديث متاحًا للمستخدمين في كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.