خدمة Google Pay تتوسع في 17 دولة، ويتم الآن دعم 62 مؤسسة مالية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل هذا الأسبوع بتمديد نطاق توافر خدمة الدفع الخاصة بها Google Pay لتشمل 17 دولة جديدة. هذه الخدمة أصبحت الآن تدعم 62 مصرفًا حول العالم، بما في ذلك مصارف في بلدان في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
أستراليا
كندا
- Peoples Trust Company
الشيلي
جمهورية التشيك
- Air Bank a.s.
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
الدنمارك
- BankNordik
- BankNordik (Faroe Islands)
- Basisbank
- Betri Bank (Faroe Islands)
- Borbjerg Sparekasse
- Broager Sparekasse
- Dragsholm Sparekasse
- Dronninglund Sparekasse
- Fanoe Sparekasse
- Folkesparekassen
- Froes Sparekasse
- Jutlander Bank
- Klim Sparekasse
- Laan & Spar Bank
- Langaa Sparekasse
- Middelfart Sparekasse
- N26
- Nordoya Sparikassi (Faroe Islands)
- Rise Flemloese Sparekasse
- Roende Sparekasse
- Soenderhaa-Hoersted Sparekasse
- Sparekassen “Den lille Bikube”
- Sparekassen Balling
- Sparekassen Bredebro
- Sparekassen Djursland
- Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn
- Sparekassen Kronjylland
- Sparekassen Thy
- Sparekassen Vendsyssel
- Stadil Sparekasse
- Suduroyar Sparikassi (Faroe Islands)
فنلندا
- Eika Kredittbank
- Eika Alliansebanker
- N26
- Oma Säästöpankki
ألمانيا
- Consors Bank
- Allianz
اليابان
- JNB Visa Debit
- Kansai Mirai Bank
- Mitsubishi UFJ Debit
- Resona Bank
- Saitama Resona Bank
- Sony Bank
- Sumitomo Mitsui Card Company (SMCC)
النرويج
- N26
- Eika Kredittbank
بولندا
- Bank Millennium
- N26
روسيا
- Joint Stock Company Surgutneftegasbank
- Renaissance Credit Commercial Bank LLC
سلوفاكيا
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
إسبانيا
السويد
سويسرا
المملكة المتحدة
- Curve 1 Ltd.
أوكرانيا
- JSB Ukrgasbank
- JSC Procredit Bank
إذا نظرت إلى القائمة، توجد نصف المؤسسات المالية في الدنمارك، فالكثير من هذه البنوك تدعم الآن عمليات الدفع عبر NFC، مما يعني أنها يمكن أن تنضم بسهولة إلى عائلة Google Pay. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رأينا فيها مثل هذا التوسع الضخم كان في شهر يوليو الماضي عندما تم إضافة 25 بنكًا.
عمومًا، خدمة Google Pay متاحة حاليًا في 30 دولة حول العالم، فهي تدعم مئات البنوك التقليدية والمنصات التقنية الحديثة مثل Revolut و Monzo، وما إلى ذلك من المنصات الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة Google Pay تتوسع في 17 دولة، ويتم الآن دعم 62 مؤسسة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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