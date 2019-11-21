خدمة Google Pay تتوسع في 17 دولة، ويتم الآن دعم 62 مؤسسة مالية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل هذا الأسبوع بتمديد نطاق توافر خدمة الدفع الخاصة بها Google Pay لتشمل 17 دولة جديدة. هذه الخدمة أصبحت الآن تدعم 62 مصرفًا حول العالم، بما في ذلك مصارف في بلدان في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

أستراليا

كندا

Peoples Trust Company

الشيلي

جمهورية التشيك



Air Bank a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

الدنمارك

BankNordik

BankNordik (Faroe Islands)

Basisbank

Betri Bank (Faroe Islands)

Borbjerg Sparekasse

Broager Sparekasse

Dragsholm Sparekasse

Dronninglund Sparekasse

Fanoe Sparekasse

Folkesparekassen

Froes Sparekasse

Jutlander Bank

Klim Sparekasse

Laan & Spar Bank

Langaa Sparekasse

Middelfart Sparekasse

N26

Nordoya Sparikassi (Faroe Islands)

Rise Flemloese Sparekasse

Roende Sparekasse

Soenderhaa-Hoersted Sparekasse

Sparekassen “Den lille Bikube”

Sparekassen Balling

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Djursland

Sparekassen for Nr. Nebel & Omegn

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen Thy

Sparekassen Vendsyssel

Stadil Sparekasse

Suduroyar Sparikassi (Faroe Islands)

فنلندا

Eika Kredittbank

Eika Alliansebanker

N26

Oma Säästöpankki

ألمانيا

Consors Bank

Allianz

اليابان

JNB Visa Debit

Kansai Mirai Bank

Mitsubishi UFJ Debit

Resona Bank

Saitama Resona Bank

Sony Bank

Sumitomo Mitsui Card Company (SMCC)

النرويج

N26

Eika Kredittbank

بولندا

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Bank Millennium

N26

روسيا

Joint Stock Company Surgutneftegasbank

Renaissance Credit Commercial Bank LLC

سلوفاكيا

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

إسبانيا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

Curve 1 Ltd.

أوكرانيا

JSB Ukrgasbank

JSC Procredit Bank

إذا نظرت إلى القائمة، توجد نصف المؤسسات المالية في الدنمارك، فالكثير من هذه البنوك تدعم الآن عمليات الدفع عبر NFC، مما يعني أنها يمكن أن تنضم بسهولة إلى عائلة Google Pay. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رأينا فيها مثل هذا التوسع الضخم كان في شهر يوليو الماضي عندما تم إضافة 25 بنكًا.

عمومًا، خدمة Google Pay متاحة حاليًا في 30 دولة حول العالم، فهي تدعم مئات البنوك التقليدية والمنصات التقنية الحديثة مثل Revolut و Monzo، وما إلى ذلك من المنصات الأخرى.