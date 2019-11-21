شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار كارثى لصاروخ شركة "سبيس إكس" أثناء اختباره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت نسخة تجريبية من صاروخ SpaceX جزئياً خلال الاختبارات الأرضية فى تكساس اليوم، مما أدى إلى انفجار أعمدة من الغاز وإرسال بعض القطع من الأجهزة إلى السماء، بحسب موقع ميرور البريطانى.

وانفجرت المركبة الفضائية monster spacecraftجزئياً خلال اختبار أرضى فى بوكا تشيكا، تكساس، فيما شمل الاختبار الفاشل الجزء العلوى من الصاروخ الذى انفجر، وأرسل أعمدة من الغاز فى الهواء.

وفى حديث إلى The Verge ، قال متحدث باسم سبيس إكس: "كان الغرض من اختبار اليوم هو الضغط على الأنظمة إلى أقصى الحدود، وبالتالى فإن النتيجة لم تكن غير متوقعة تمامًا، كما لم تقع إصابات، ولا تعتبر هذه نكسة خطيرة".

Advertisements

وتعد Starship هى مركبة فضائية ضخمة من SpaceX مصممة لنقل البضائع والناس إلى الفضاء السحيق فى المستقبل، وفى شهر سبتمبر الماضى، ادعى إيلون موسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX أن الرحلات الجوية التجريبية على ارتفاعات منخفضة يمكن أن تبدأ فى غضون الشهرين المقبلين ، بينما يمكن أن تصل المركبة الفضائية إلى المدار فى غضون ستة أشهر.

ومع ذلك، فإن الاختبار الفاشل يلقى ظلالا من الشك على هذه الجداول الزمنية الطموحة.

وعلى الرغم من أن ماسك لم يعلق بشكل خاص على نتيجة الاختبار ، إلا أنه فى رد على تغريدة، أكد من خلالها أن SpaceX تركز الآن جهوداه على نموذج أولى جديد لـ Starship ، يطلق عليه MK-3

وقالت الشركة : "ستصبح Starship أقوى مركبة إطلاق فى العالم تم تطويرها على الإطلاق، مع القدرة على حمل أكثر من 100 طن مترى إلى مدار الأرض، مع رحلة مدارية مستهدفة لعام 2020."