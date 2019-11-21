تكنولوجيا: مستكشفة باكستانية من أوائل المسافرين برحلة تجارية للفضاء العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكون مستكشفة القطب الجنوبى باكستانية الأصل "نميرا سليم" واحدة من الأوائل الذين يسافرون مع شركة فيرجن جالاكتيك، عندما تبدأ رحلاتها التجارية للفضاء فى عام 2020، بعد أن كانت واحدة من الركاب الأصليين الذين اشتركوا بسفينة الفضاء التجارية ريتشارد برانسون، عندما تم الإعلان عنها فى عام 2005.
وتم تزويد أولئك الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم ليكونوا من بين أول الركاب بأنظمة للدايت واللياقة البدنية لإتباعها، كما قاموا بتجربة بدلاتهم الفضائية، وتم تدريبهم مع طاقم شركة فيرجن جالاكتيك، لمعرفة ما يمكن توقعه عند السفر.
تدريب المسافرين للفضاء
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كجزء من الاستعدادات للانطلاق عام 2020، تم تصميم أول مجموعة من البدلات الفضائية للمسافرين، والمصممة خصيصًا من قبل Under Armor.
وصرحت نميرا لـ "ياهو فاينانس" بأن السفر إلى الفضاء كان حلمها منذ الطفولة، مؤكدة أن بدلتها رائعة ولا تحتاج سوى إلى بضعة تعديلات حتى تكون مثالية، إذ قالت: "الإثارة المتنامية والخطة بأكملها حول كيفية حدوثها مذهلة.
تم تصميم البدلات خصيصًا لكل رائد فضاء من فيرجن جالاكتيك، كما ستشمل حقيبة واضحة فى الغلاف فوق القلب، حيث يمكن للمسافرين الحفاظ على صورة لأحبائهم.
تم تصميم برنامج اللياقة البدنية جزئيًا بواسطة Under Armor الذى يهدف إلى مساعدة رواد الفضاء فى الأداء إلى مستوى يفتح إمكاناتهم الحقيقية".
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