شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف: ترامب التقى مارك زوكربيرج سرا بالبيت الأبيض الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مارك زوكربيرج فى الشهر الماضى برحلة علنية إلى كابيتول هيل أثناء إدلائه بشهادته أمام المشرعين حول خطط عملة "ليبرا" الإلكترونية، لكن كشفت بى سى نيوز مؤخرا أن زوكربيرج قام أيضًا بزيارة أخرى لم يتم الكشف عنها سابقًا، إذ تناول العشاء فى البيت الأبيض مع كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وبيتر ثيل عضو مجلس إدارة فيس بوك.

فى تصريح لـ NBC News ، قال متحدث باسم فيس بوك: "كما هو معتاد بالنسبة إلى الرئيس التنفيذى لشركة أمريكية كبرى، قبل مارك دعوة لتناول العشاء مع الرئيس والسيدة الأولى فى البيت الأبيض".

وعلى الرغم من عدم وجود أى إشارة حول عدم الكشف عن الاجتماع وإبقاءه سرا، لكنها لم تكن المرة الأولى، إلا أنه تزامن مع إعلان زوكربيرج مرارًا وتكرارًا الحفاظ على سياسة فيس بوك لعدم التحقق من الإعلانات السياسية، وهو الموقف الذى عارضته إليزابيث وارين، مؤكدة بأنه يساعد ترامب.

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