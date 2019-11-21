شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى: أمريكا تنسحب من المحطة الدولية لصالح مركباتها المأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستخرج الولايات المتحدة من مشروع المحطة الفضائية الدولية فورا بعد أن تنتهى من تجربة مركباتها المأهولة التى تصنعها شركتا "سبيس إكس" و"بوينج " الأمريكيتان، وفقا لما أعلن عنه رائد الفضاء الروسى، سيرجى ريازانسكى، فى مقابلة صحفية أجرتها معه مقدمة برنامج " السهل الممتنع" فى إذاعة "ياندكس" الروسية، سوفيكو شيفارنادزه.

وقال ريازانسكى إن الولايات المتحدة ستكف عن تمويل المحطة الفضائية الدولية وتبدأ بدعم محطتها القمرية المدارية Lunar Orbital Gateway بعد أن تتأكد من جاهزية مركباتها الجديدة، حسب روسيا اليوم.

فيما لم يبد رائد الفضاء الروسى أى تفاؤل بشأن مستقبل المحطة الفضائية الدولية بعد مغادرة الأمريكيين.

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وأوضح أن المشروع سيجر الجانب الروسى بعد خروج الأمريكيين منه إلى القاع لأن الاستمرار فى استخدامه وصيانته بحاجة إلى نفقات طائلة، أما الموازنة الروسية الفضائية المتواضعة فيمكن ألا تتحمل هذا العبء.

وأضاف قائلا إن روسيا بموازنتها الفضائية المتواضعة ربما بحاجة إلى مشروع فضائى آخر أكثر تقدما وحداثة.