تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة من شاومي لهاتف قابل للطي بكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني شاومي براءة إختراع جديدة لهاتف بتصميم قابل للطي يتميز بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، وتصميم يحاكي هاتف Mi Mix Alpha.

أكدت العديد من التسريبات على تطوير شاومي لإصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي، ولقد رصدت بالفعل مخططات تكشف عن أكثر من تصميم في الهواتف القابلة للطي، يأتي من بينها هاتف يطوى إلى ثلاثة أقسام تجمع بينهم فواصل ويضم كاميرة ثلاثية، بينما تكشف المخططات الثانية عن تصميم يحاكي هاتف Moto Razr الصدفي الجديد.

ولقد رصدت براءة إختراع جديدة عبر Dealntech في قوائم CNIPA في الصين، لتصميم هاتف قابل للطي من شاومي يطوى إلى ثلاثة أقسام، ويضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، ولقد ظهر تصميم الهاتف في التسريبات مغلق بتصميم أقرب لهاتف Mi Mix Alpha.

وتظهر آلية طي الهاتف في مخططات براءة الإختراع بخطوط منحنية، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة مصممة من البلاستيك على غرار هاتفي Mate X وGalaxy Fold.

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يذكر أن مخططات براءة الإختراع لا تكشف عن أي منافذ أو مداخل في تصميم الهاتف، حيث تعد إعدادات الكاميرة الخلفية أكثر التفاصيل البارزة في تصميم الهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدار شاومي من الهواتف القابلة للطي.

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