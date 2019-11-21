Huawei ستطلب منك 1000$ لإستبدال شاشة الهاتف Huawei Mate X

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei في الأونة الأخيرة بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X في الصين مقابل ما يُعادل 2400 دولار أمريكي. واليوم، كشفت الشركة عن تكلفة إصلاح بعض أجزاء الجهاز، وهي الأجزاء التي إتضح أنها لن تكون رخيصة على الإطلاق.

كما تتوقع على الأرجح، فالشاشة تبقى هي المكون الأغلى في الهاتف Huawei Mate X، فهي ستكلفك 7080 يوان صيني، وهو ما يعادل 1007 دولارات أمريكية. الشيء التالي الأغلى في هاتف Huawei القابل للطي هو المعالج الذي سيقتطع منك ما يُعادل 510 دولارات أمريكية.

ستكلفك البطارية الجديدة ما يُعادل 39 دولارًا أمريكيًا، في حين سيكلفك هيكل الهاتف 50 دولارًا أمريكيًا، والكاميرات ما يُعادل 100 دولار أمريكي.

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هذه هي الأسعار الرسمية التي ستتقاضاها شركة Huawei، مما يعني أنها تشمل تكلفة العمالة والتكاليف الأخرى. ومع ذلك، نظرًا لأن الهاتف متوفر في الصين فقط حاليًا، فهناك إحتمال أن ترتفع هذه التكاليف في حالة إذا تم إطلاق الهاتف Huawei Mate X على الصعيد العالمي.

إذا حصلت على الهاتف Huawei Mate X، فتأكد من الإهتمام به جيدًا. تُعرف هذه الشاشات القابلة للطي بأنها سهلة الخدش، كما أن وجودها في الخارج يعني أنها تحتاج إلى الكثير من العناية.