Xiaomi تقوم ببناء مصنع خاص بها من أجل هواتفها الرائدة المتوافقة مع شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تم عقد مؤتمر World 5G Conference في الصين، والرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun عقد واحدًا من أولى الخطابات التي ألقاها كبار المسؤولين التنفيذيين على المسرح. وفي خطاب، كشف السيد Lei Jun أن الشركة في المرحلة الأخيرة من بناء مصنع 5G، والذي سيشهد تطوير وإنتاج الهواتف الذكية الرائدة المتوافقة مع شبكات 5G. ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من هذا المصنع في شهر ديسمبر المقبل.

هذا المصنع الجديد يتواجد في منطقة بكين للتطوير الإقتصادي والتكنولوجي – Beijing Economic and Technologic Development Zone، وسيعمل فقط على تصنيع الهواتف الرائدة. سيعتمد هذا المصنع بشكل كبير على الروبوتات لزيادة الكفاءة في الإنتاج، وسيحتوي أيضًا على الخدمات السحابية ومختبرات 5G.

معدل الإنتاج المتوقع لهذا المصنع الذي يغطي مساحة قدرها 187 آلف متر مربع، حوالي 60 وحدة في الدقيقة وهو ما يعني هاتف ذكي واحد في كل ثانية، وهو ما يمثل معدلاً أكبر بنحو 60 في المئة مقارنة مع المصانع التقليدية الحالية.

ستشهد المرحلة الأولى من المصنع إنتاج مليون وحدة، وهذا ليس كثيرًا، نظرًا لأنه من الناحية النظرية يمكنه تصنيع أكثر من 30 مليون وحدة في 365 يومًا. من بين الأشياء الإيجابية للمصنع الجديد نجد قدرة الشركة على جدولة عدة دفعات من هواتفها الذكية لبيعها على نحو متكرر، كما أنها ستكون قادرة على طرح أجهزتها في السوق بشكل أسرع من ذي قبل.