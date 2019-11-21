شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يدرس إعفاء أبل من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد القيام بجولة فى مصنع يجمع أجهزة كمبيوتر أبل، قال الرئيس "دونالد ترامب" إنه يدرس ما إذا كان سيتم إعفاء الشركة الأمريكية من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين.

وقال ترامب فى رده على سؤال أحد المراسلين حول التعريفات: "إننا ننظر إلى ذلك"، بعد أن قام بجولة فى مصنع فى أوستن بتكساس، مع رئيس شركة أبل "تيم كوك" الذى يجمع أجهزة كمبيوتر ماك برو المكتبية للشركة.

وقد سعى كوك، الذى يتمتع بعلاقة قوية مع ترامب، إلى إعفاء شركة أبل من التعريفات الأمريكية، والتى تعد جزءًا من حرب تجارية طويلة الأجل بين أكبر اقتصادات العالم.

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وقال ترامب: "المشكلة التى تواجهنا هى أن هناك بعض الشركات الكورية القوية المنافسة لأبل، وليس من العدل إذا، لأن لدينا صفقة تجارية مع كوريا - لقد عقدنا صفقة تجارية كبيرة مع كوريا الجنوبية، لذلك لا نستطيع أن نتعامل مع أبل بشكل معين، بينما لا نتعامل مع الشركة الكورية الجنوبية بنفس الطريقة.

وكانت شركة أبل أعلنت فى سبتمبر أنها ستقوم بتصنيع أجهزة كمبيوتر Mac Pro الجديدة فى أوستن، وجاء هذا الإعلان بعد أيام من موافقة المنظمين التجاريين الأمريكيين على 10 طلبات من أصل 15 لإعفاءات جمركية مقدمة من شركة أبل وسط فترة تأجيل أوسع نطاقا على الرسوم المفروضة على أجزاء الكمبيوتر.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، طلبت أبل أيضًا من إدارة ترامب التخلى عن التعريفات على ساعات أبل الصينية الصنع ومكونات أيفون وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

حيث جعل ترامب تعزيز قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة أحد أهداف رئاسته، مع الضغط على تويتر للضغط على الشركات الأمريكية لإبقاء الوظائف فى المنزل.