تكنولوجيا: سامسونج تقدم هاتف Galaxy S11 بمعدل تحديث 120 Hz في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صفحة UniverseIce على تويتر مؤخراً تسريبات جديدة حول هاتف Galaxy S11 القادم من سامسونج، حيث من المتوقع أن تدعم سامسونج هاتفها القادم بمعدل تحديث يصل إلى 120 Hz في الشاشة.

رصد موقع UniverseIce بعض التعليمات البرمجية في الإصدار التجريبي من One UI 2.0 والتي تؤكد على أن سامسونج تقدم معدل تحديث يصل إلى 120 Hz في هاتفها القادم Galaxy S11.

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وتحتوي القائمة الخاصة بإختيارات معدل التحديث في الإصدار التجريبي من One UI 2.0 على ثلاثة إختيارات يأتي من بينهم 120 Hz، مع إختيار يدعم المستخدم في التبديل من وإلى معدل 60 Hz بشكل تلقائي.

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ومن المتوقع أن يدعم معدل تحديث الإطارات 120 Hz عرض إنسيابي وسلس للإطارات في الشاشة، إلا أن هذا المعدل في تحديث الإطارات سيؤدي بالتأكيد إلى إستهلاك أعلى لشحن البطارية.

ولقد كانت الريادة في دعم الهواتف الذكية بمعدل تحديث 120 Hz لشركة Razer، حيث قدمت هذا المعدل في هاتفها المخصص للألعاب، بينما قدمت OnePlus هاتف OnePlus 7 بمعدل تحديث 90Hz فقط للإطارات هذا العام، وهو نفس معدل تحديث الإطارات في الشاشة الذي قدم في هاتف Mate 30 Pro من هواوي.

يذكر أن التسريبات قد كشفت حتى الآن عن بعض من المواصفات المرتقبة في Galaxy S11، حيث يأتي بميزة جديدة للتصوير الليلي تعرف بNight Hyperlapse، مع إطارات بتصميم أنحف، وميزة director’s view في الكاميرة، كما تأتي شاشة الهاتف بعلامة سامسونج التجارية الجديدة في لوحات الشاشة SAMOLED، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3720 mAh، مع تقدم سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S11 بثلاثة أحجام في الشاشة، مع 5 نماذج للهاتف يأتي بعضهم بميزة الإتصال بشبكات 5G.

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