صفقة اليوم.. احترف علوم البيانات باستخدام لغة البرمجة Python مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لبرمجة بايثون The Ultimate Python Programmer & Data Certification Bundle

عدد الدورات: 9.

عدد الدروس: 370.

المدة: 33 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغة البرمجة (بايثون) Python، ومهاراتها التي يمكنك تطبيقها في العالم الحقيقي، وكيفية استخدامها في التعامل مع البيانات، وكيفية استخدام مكتبات مثل: Plotly، وMatplotlib، وPandas DataFrame، وBoolean logic لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة للتدريب العملي على معالجة البيانات وتصورها مع لغة البرمجة R؛ وكيفية استخدام بعض حزم البيانات الأكثر أهمية في R مثل: dplyr، وggplot2. لبناء تصورات قوية ورسوم بيانية من البيانات الحقيقية.

ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق باستخدام أحد أطر عمل Python الأكثر أهمية وهو: PyTorch والذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور. وكذلك كيفية استخدام إطار Keras، وJupyter لإنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية، ثم تصميم وتنفيذ حلول التشغيل الآلي.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1800 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 47.66 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

ساعد تطور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشركات في جمع بيانات أكثر من أي وقت مضى، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في حجم البيانات هي السبب في أن وظيفة عالم البيانات أصبحت هي أفضل وظيفة في الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات على التوالي، وذلك وفقًا للتصنيف السنوي لموقع Glassdoor المختص بالوظائف، حيث يؤدي جمع المزيد من البيانات إلى الحاجة للمزيد من الأشخاص المختصين لتفسير وتحليل تلك البيانات.

يصل متوسط الراتب السنوي لوظيفة عالم بيانات إلى 108 ألف دولارِِ، ومن المتوقع أيضًا أن يظل الطلب على وظيفة عالم بيانات في ارتفاع خلال عام 2020.

يمكن استغلال تزايد الطلب على وظائف هذا المجال لتطوير مهاراتك به، وذلك من خلال الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية الشاملة (The Ultimate Python Programmer & Data Certification Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 33 ساعة من المحتوى التعليمي.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 9 دورات تدريبية، و370 درسًا، وما يصل إلى 33 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1800 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 47.66 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

Advertisements

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم لغة البرمجة (بايثون) Python، ومهاراتها التي يمكنك تطبيقها في العالم الحقيقي، وكيفية استخدامها في التعامل مع البيانات، واستخدام مكتبات مثل: Plotly، وMatplotlib، وPandas DataFrame، وBoolean logic لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة للتدريب العملي على معالجة البيانات وتصورها مع لغة البرمجة R؛ وكيفية استخدام بعض حزم البيانات الأكثر أهمية في R مثل: dplyr، وggplot2. لبناء تصورات قوية ورسوم بيانية من البيانات الحقيقية.

ستتعلم أيضًا كيفية بناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق باستخدام أحد أطر عمل Python الأكثر أهمية وهو: PyTorch والذي سيساعدك على تنفيذ خوارزميات التعلم الآلي الشائعة لتصنيف الصور، وكذلك كيفية استخدام إطار Keras، وJupyter لإنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية، ثم تصميم وتنفيذ حلول التشغيل الآلي.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Learn Data Science with Python – Part 1: Python Basics, Anaconda Installation

Python For Beginners : Quick Start Guide to Python 3

Learn Data Science with Python Part 2: Analyze, Visualize & Present data

Learn Data Science with Python Part 3: Functions, Iterators & Generators

Practical Data Pre-Processing & Visualization Training with R

Master PyTorch For Artificial Neural Networks (ANN) & Deep Learning

Keras Bootcamp for Deep Learning & AI in Python

GUI Automation Using Python

Learning Automation Using Python Scripting

الحصول على الصفقة: من هنا.