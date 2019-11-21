يعتبر جوجل هو محرك البحث الافتراضي لمعظمنا، ولكن هل تعلم أنه بإمكانك تقديم تبرعات لمؤسسات خيرية، أو حتى كسب عملات رقمية مشفرة cryptocurrency من خلال استخدام محركات بحث أخرى؟

لا يتطلب الأمر الاستغناء عن محرك بحث جوجل أو التبديل إلى أي من محركات البحث الأخرى على الفور، حيث يمكنك أن تستخدم كلاهما في الوقت نفسه، ولكن تكمن الفكرة في محاولة الابتعاد عن جوجل لاكتشاف الميزات والنتائج التي لن تراها عليه.

فيما يلي 5 بدائل لمحرك بحث جوجل تساعدك على استكشاف أشياء جديدة:

1- Mojeek:

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أي شيء منشور على الإنترنت يحصل على الكثير من ردود الفعل، وهذا ما يعمل عليه Mojeek، فهو يقوم بفلترة نتائج البحث استنادًا إلى شعور الناس تجاه هذا الرابط، حيث يتيح خمس عواطف حاليًا: الحب، والحزن، والغضب، والفكاهة، وwow.

كل عليك فعله هو التوجه لمحرك Mojeek، ثم اكتب ما تريد البحث عنه، ونقر فوق الرموز التعبيرية للحصول على نتائج بحث تطابق شعورك. وكلما تضغط على رمز تعبيري مختلف ستتغير النتائج.

Mojeek هو أيضًا محرك بحث يعتمد على آلية (web-crawling)، ما يعني أنه يستخدم نتائجه الخاصة على عكس العديد من محركات البحث الوصفية metasearch التي تعتمد على حزم نتائج بحث جوجل، أو نتائج أي محرك بحث آخر، كما أنه يحترم خصوصية المستخدمين حيث لا يوجد أي نوع من أنواع التعقب.

2- Givero:

كم سيكون رائعًا أن تساهم بتبرع مادي إلى مؤسسات خيرية في كل مرة تبحث فيها عن شيء ما على الويب بدلًا من الشركات الخاصة، وهذه هي فكرة عمل محرك البحث Givero.

تتشابه الفكرة هنا مع فكرة محرك Ecosia الألماني – الذي يتبرع بحوالي 80% من المكاسب للصالح العام – وعدد قليل من شركات التكنولوجيا الأخرى التي تركز على الأعمال الخيرية. يكسب Givero إيرادات من خلال الإعلانات عند استخدامه للبحث عن أي شيء مثل: محرك بحث جوجل، أو محرك بحث مايكروسوفت Bing، ولكن Givero يخصص نصف عائدات الإعلانات من عمليات البحث هذه لأعمال خيرية.

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يمكنك اختيار المنظمات الخيرية التي سيذهب لها التبرع، ويشمل ذلك: مؤسسة Mozilla، والصندوق العالمي للطبيعة WWF، وتنظيف المحيطات، وبعض المنظمات الدنماركية المحلية لأن مقر الشركة المالكة لمحرك البحث Givero يقع في الدنمارك. كما يمكنك إضافة المؤسسة الخيرية التي ترغب في التحويل إليها، وسيتم تحويل إيرادات الإعلانات من عمليات البحث الخاصة بك إلى تلك المؤسسة فقط.

3- Gibiru:

هل يئست من حماية خصوصيتك مع جوجل، يعتبر محرك Gibiru أفضل طريقة لمشاهدة نتائج بحث جوجل مع حماية خصوصيتك، وسترى أيضًا بعض النتائج التي قد تفرض جوجل عليها رقابة.

تدعي شركة Gibiru أنها محرك بحث خاص غير مُفلتر unfiltered، وأن لديها نسخة معدلة من خوارزمية جوجل. لذا فمن المحتمل أن ترى النتائج نفسها التي تراها في بحث جوجل، كما أن واجهة المستخدمة متشابهة قليلاً.

ولكن أثناء البحث ستجد علامة تبويب ثانية تُسمى غير خاضعة للرقابة Uncensored، وتعرض الروابط التي لن تراها على محرك بحث جوجل، ولكن في جوهره؛ يقوم محرك Gibiru بعمل جيد لحماية هويتك أثناء إجراء عمليات البحث، حيث يستخدم تشفير 256 بت لجميع عمليات البحث، ولا يحتفظ بسجلات البحث، ولا يخزن أي ملفات تعريف ارتباط على جهازك ولا يبيع أيًا من بياناتك لجهات خارجية.

4- SearX:

يتيح لك محرك SearX الحصول على نتائج من محركات البحث المختلفة، حيث يعتمد في عمله على آلية (metasearch) ليجمع النتائج في صفحة مركزية واحدة، ويعتمد أيضًا على البرمجيات المفتوحة المصدر.

يمكنك تعيين محركات البحث التي تريد استخدامها من خلال علامة تبويب (التفضيلات) Preferences، وتشمل: جوجل، وBing، وDuckDuckGo، بالإضافة إلى أسماء أصغر مثل: Qwant، وStartpage. يمكنك أيضًا اختيار محركات محددة لكل نوع من فئات البحث وهي: ملفات عامة، ملفات، صور، خرائط، موسيقى، فيديو، أخبار.

تشير البيانات الموجودة في صفحة About لمحرك SearX أنه لا يخزن أي بيانات، ولا يُنشئ ملفًا شخصيًا لسلوكك على الإنترنت، ولا يشارك ما تبحث عنه مع جهات خارجية.

5- Presearch:

يتيح لك محرك بحث Presearch كسب بعض العملات الرقمية المشفرة مع كل عملية بحث تقوم بها، ويطلق عليها رموز PRE وهي ليست بقيمة كبيرة في الوقت الحالي. تقدر CoinMarketCap عملة PRE الواحدة بقيمة 0.001 دولار أمريكي.

يمنحك كل بحث بضعة رموز PRE، بحد أقصى 32 عملية بحث يوميًا مع منح هذه المدفوعات. يمكن استرداد الرموز المميزة لمحرك Presearch من متجر إلكتروني يبيع بضائع، كما يمكنك استخدامهم لشراء مساحة إعلانية على موقع Presearch.