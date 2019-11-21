كوالكوم تتوقع أن تتضاعف مبيعات هواتف 5G في عام 2021

أوضحت شركة كوالكوم بأنها تتوقع أن يتم بيع ما بين 175 مليون و 225 مليون هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل مع استمرار ظهور الشبكات عالية السرعة الجديدة على مستوى العالم.

وأشارت كوالكوم إلى إمكانية أن تشحن شركات تصنيع الهواتف الذكية العالمية 450 مليون جهاز داعم لشبكات الجيل الخامس 5G في عام 2021 مع بدء تشغيل التكنولوجيا الجديدة، و 750 مليون جهاز آخر في عام 2022.

وقالت أكبر مزود لرقائق الهواتف المحمولة في العالم: إن تبني الجيل الخامس 5G سيكون أسرع من الجيل الرابع 4G بسبب توقيت تسويق التكنولوجيا في الصين وتوافر الرقاقات عبر مستويات سعرية مختلفة.

ويعلق المحللون على أهمية الأرقام التقديرية للهواتف الذكية من كوالكوم، وذلك بالنظر إلى علاقتها الوثيقة مع شركات صناعة الهواتف.

وقالت شركة الاتصالات فيريزون Verizon في عرض تقديمي: إنها تتوقع زيادة إيرادات من فرص نمو 5G العام المقبل، وتتوقع إطلاق 5G في أكثر من 30 مدينة بحلول نهاية هذا العام.

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ومن المتوقع أن تؤدي الهواتف الذكية من الجيل التالي الداعمة لشبكات الجيل الخامس مهام عديدة، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب على شبكات المحمول بجودة أفضل من اتصال الشبكة اللاسلكية واي فاي Wi-Fi.

وتستفيد كوالكوم وخصومها من التبني الأسرع لشبكات الجيل الخامس، وذلك لأن الهواتف ستحتاج إلى المزيد من الرقاقات للحصول على زيادة السرعة.

وتهدف شبكات الجيل الخامس إلى دفع التوصيل الخلوي إلى صناعات جديدة، بما في ذلك الإنترنت المنزلي اللاسلكي والبنية التحتية للمدن الذكية المتصلة وأدوات الواقع الافتراضي والسيارات الذاتية القيادة.

وسجلت أكبر شركة عامة في سان دييغو في العام الماضي مبيعات بلغت 24.3 مليار دولار وأرباحًا قدرها 4.4 مليار دولار، أي أقل من الذروة الأخيرة في عام 2015 والتي بلغت 25.3 مليار دولار للمبيعات و 5.3 مليار دولار للأرباح.