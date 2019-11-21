شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل منتقدا فيس بوك: لا نحتاج لبيانات مستخدمينا لضمان نجاحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيم كوك الرئيس التنفيذى لأبل إن الشركة ترفض فكرة أن أى تقدم فى الذكاء الاصطناعى يتطلب من الناس التخلى عن كم كبير من تفاصيلهم الشخصية، فى ضربة قوية لممارسات المنافسين مثل فيس بوك وجوجل.

فى حديثه مارك بينيوف مع مؤسس Salesforce والرئيس التنفيذى المشارك فى مؤتمر دريم فورس هذا الثلاثاء، كرر كوك التزام أبل بالخصوصية حتى مع استمرارها فى تطوير منتجات جديدة تستخدم التعلم الآلي.

وصوّر كوك هذا الأمر باعتباره التزامًا أكبر بمهمة الشركة لتحسين حياة العملاء مع الحفاظ على وفائهم بالقيم الأخلاقية للشركة، بدلاً من التعامل مع الخصوصية على أنها "شعار".

وقال كوك: "يعتقد بعض الناس أنك لا تستطيع القيام بتعلم آلى رائع حقًا ما لم يكن لديك حمولة كبيرة من البيانات وتفهم الحياة الشخصية للجميع بالتفصيل، ونحن لا نؤيد ذلك؛ نعتقد أن هذه مقايضة خاطئة."

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ولطالما كان رأى الكثيرين فى صناعة التكنولوجيا أن شركات مثل جوجل وفيس بوك تتمتع بميزة فى السوق الناشئة بالنسبة للذكاء الاصطناعى، وذلك ببساطة لأن لديها الكثير من بيانات المستخدم التى يمكن استخدامها لتدريس أنظمتها.

على الرغم من ذلك، فقد أعرب "كوك" فى السابق عن سخريته من مستوى البيانات "الصناعية" التى تجمعها جوجل وما شابهها عن مستخدميها، وأبرز أن شركة أبل لا تعتمد على الإعلانات، ومع ذلك ، فإن إحجام الشركة عن جمع الكثير من البيانات عن مستخدميها كان يُنظر إليه فى بعض الأحيان على أنه عائق أمامها وسط تحرك الصناعة الأكبر نحو الذكاء الاصطناعي.