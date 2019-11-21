شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يبرمجون روبوت للرد على الإهانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برمج باحثون من جامعة كارنيجى ميلون فى بيتسبيرج ببنسلفانيا، روبوت يدعى Pepper على نطق إهانات خفيفة مثل "أنت لاعب فظيع" و "أصبح لعبك مرتبكًا"، لاستخدامها أثناء تحديه إنسانًا بلعبة تسمى Guards and Treasures.

وعلى الرغم من أن الروبوت يستخدم لغة معتدلة للغاية، إلا أن أداء اللاعب البشرى إزداد سوءًا أثناء تعرضه للإهانات، بينما كان لدى بعض المشاركين معرفة تقنية كافية لفهم أن الإهانات قد تمت برمجتها مسبقًا فى الروبوت.

وقال الفريق إن مثل هذه الاختبارات يمكن أن تساعد فى تحديد كيفية استجابة البشر فى المستقبل، إذا كان مساعد الروبوت لا يوافق على أمر، مثل ما إذا كان ينبغى شراء طعام صحى أو غير صحي.

وقال الباحث آرون روث، "قال لى أحد المشاركين لا يعجبنى ما يقوله الروبوت، لكن هذه هى الطريقة التى تم برمجته بها لذا لا يمكننى لومه "..لكن الباحثين وجدوا تغير الأداء البشرى بشكل عام، استجابة لتعليقات الروبوت بغض النظر عن التطور التقني.

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وقالت فاى فانج أحد مؤلفى التقرير،"هذه واحدة من أولى الدراسات التى أجريت حول التفاعل بين الإنسان والآلة فى بيئة لا يتعاونون بها".

وأوضحت إنه يمكن أن يكون لها "تداعيات هائلة"، حيث من المتوقع أن تنمو أجهزة الروبوت وإنترنت الأشياء ذات الذكاء الاصطناعى بشكل كبير، إذ قالت:"يمكننا أن نتوقع أن يكون المساعدون المنزليون متعاونين، لكن فى مواقف مثل التسوق عبر الإنترنت، قد لا يكون لديهم نفس الأهداف التى لدينا".