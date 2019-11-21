شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة "Microsoft Teams” تتخطى 20 مليون مستخدم نشط يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت خدمة Microsoft Teams الخاصة بالعمل الجماعي في التفوق على منافستها Slack، وذلك بعد امتلاكها أكثر من 20 مليون مستخدم نشط يوميا.

وبحسب موقع cnbc الأمريكى، فقد أعلنت مايكروسوفت أن عدد مستخدميها النشطين يوميًا على خدمة Teams لإدارة المهام والأعمال قد تجاوزت 20 مليونًا، وذلك بزيادة 7 ملايين مستخدم منذ إعلان الشركة عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا في يوليو الماضي.

فيما جاءت هذه الزيادة في عدد المستخدمين بفضل الاشتراكات الخاصة بخدمة Office 365، وكذلك الاشتراكات العام لخدمة الشركة السحابية Azure، وبمجرد الإعلان عن ارتفاع عداد مستخدمي Teams اليوميين، تراجعت أسهم Slack نحو 10% كونها المنافس الرئيسي في المجال.

يذكر أن خدمة Microsoft Teams قد انطلقت في 2016 كإحدى خدمات مايكروسوفت السحابية لمساعدة أصحاب الأعمال على إدارة مهامهم، وذلك بعد نحو عامين من انطلاق خدمة Slack، والتى كانت المنافس الرئيسي للخدمة، قد سبق وأعلنت عن وصول عدد مستخدميها النشطين بشكل يومي 12 مليونًا في أكتوبر.