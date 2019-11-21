شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل يمكنه قريبا قراءة خلاصات الأخبار اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت شركة جوجل مساعدها الشخصي الذكي Google Assistant ميزة جديدة تتيح للمستخدمين طلب الاستماع إلى ملخص الأخبار اليومي من مختلف الأجهزة.

وبحسب ما نشرته جوجل على مدونتها الرسمية، يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة بسهولة، من خلال طلب ذلك من مساعد جوجل، والذى سيقرأ بدوره الأخبار من خلال هذه الميزة الجديدة التى تعمل بمجرد طلب ذلك، إذ يمكن للمستخدم تخصيص قائمة من الأخبار تتناسب مع اهتماماته، ثم قراءتها من خلال الهاتف أو التابلت عبر المساعد المنزلي.

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وأشار التقرير إلى أن المساعد سيتعرف على الاهتمامات من خلال تاريخ البحث والموقع الجغرافي والمواضيع المهمة لكل مستخدم على حده، وبحسب شركة جوجل، فإن الميزة الجديدة ستكون مناسبة للمستخدمين للاستماع للأخبار بأفضل طريقة ممكنة، بحيث سيبدأ المساعد بالحديث عن عنوان الخبر ومصدره قبل القراءة.