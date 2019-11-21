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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يمكنك الآن إضافة حساب Gmail الخاص بك على Outlook.com والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Microsoft Outlook واحدا من خدمات البريد الإلكتروني الشائعة على الإنترنت، والتى يمكن الوصول إليه من الويب وكذلك على أجهزة أندرويد وiOS وويندوز، إلا أن أحدث تقرير كشف أن مستخدمي تطبيق Microsoft Outlook يمكنهم الآن إضافة حسابات بريد إلكتروني من موفري خدمة مختلفين مثل "جي ميل" على سبيل المثال.
Outlook-gmail
وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيمكن الآن لمستخدمي Outlook.com، إضافة حسابات Gmail كما تفعل مع تطبيق Outlook على أندرويد و iOS و ويندوز فون، ومع ذلك، يقتصر هذا حاليًا على Gmail، مما يعني أنك لن تتمكن من إضافة أي خدمة بريد إلكتروني أخرى بخلاف جي ميل في الوقت الراهن.
لكن أحد الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها هنا هو أن الميزة تبدو وكأنه يتم طرحها على مراحل، وهذا يعني عدم حصول الجميع على الميزة اليوم.
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