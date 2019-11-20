تكنولوجيا: كوالكوم تحدد موعد مؤتمر Snapdragon Tech Summit 2019 من 3 إلى 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة كوالكوم مؤتمرها السنوي القادم بدءاً من يوم 3 إلى 5 من شهر ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تكشف رسمياً عن معالج Snapdragon 865، ومعالج Snapdragon 735 من بين إصدارات جديدة تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

تدور فعاليات مؤتمر كوالكوم القادم حول تقنية 5G والتطور الذي سيلحق بهذه التقنية خلال الفترة القادمة، مع المعالجات المقدمة من الشركة لسوق الهواتف المتوسطة والمميزة، والذي سيدعم إنتشار تقنية شبكات الجيل الخامس في نطاق أكبر خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن رقاقة معالج Snapdragon 865 المميزة خلال فعاليات الحدث، والتي تأتي بعد الإصدار السابق Snapdragon 855 الذي قدم في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وفي الإصدارات المتوسطة تكشف كوالكوم عن معالج Snapdragon 735، الذي يأتي أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة مع دعم شبكات الجيل الخامس.

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن كوالكوم ستقدم اثنان من نماذج معالج Snapdragon 865، على أن يضم أحدهما رقاقة مودم X55 5G لدعم شبكات الجيل الخامس، بينما يأتي النموذج الثاني لدعم شبكات 4G، حيث يعرف النموذجين الآن برمزي ‘Kona’ و ‘Huracan.

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أيضاً من المقرر أن يضم معالج Snapdragon 865 واحد من أنوية Cortex A77 الذي يرتكز على أنوية Kryo ويأتي بسرعة 2.84GHz، كما يضم المعالج 3 من أنوية Cortex A77 التي ترتكز على أنوية Kryo بسرعة 2.48GHz، أيضاً تضم وحدة المعالجة 4 من أنوية Cortex A55 بسرعة 1.8GHz، كما تدعم وحدة المعالجة ذاكرة عشوائية LPDDR5X رام، مع سعة تخزين في UFS 3.0 .

من جانب أخر يأتي معالج Snapdragon 735 مع واحد من أنوية A76 التي تركز على Kryo بسرعة 2.36GHz، مع نواة A76 بسرعة 2.32GHz، و6 من أنوية A55 بسرعة 1.73GHz، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Adreno 620، بدقة تصنيع 7 نانومتر.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi K30 وسلسلة هواتف OPPO Reno 3 ستنطلق الشهر المقبل بمعالج Snapdragon 735 مع تقنية 5G ثنائي النمط SA/NSA، أيضاً ينطلق هاتفي Galaxy S11 وOnePlus 8 العام المقبل برقاقة معالج Snapdragon 865.

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