تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد دعم هاتف Galaxy S10 Lite بمعالج Snapdragon 855

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات اليوم لتكشف عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S10 Lite، حيث من المقرر أن يضم الهاتف معالج Snapdragon 855، كما يأتي بكاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديدة من سلسلة هواتف Galaxy S10 خلال الفترة القادمة، والذي ينطلق بتكلفة أقل من الإصدارت الحالية، ويأتي بعنوان Galaxy S10 Lite.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم، أشير إلى أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بمعالج كوالكوم السابق Snapdragon 855، أي على عكس الإصدارات الأعلى التي جاءت بمعالج Snapdragon 855 بلس، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

Advertisements

كما أكدت التسريبات التي نشرت على تويتر اليوم، على أن المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy S10 Lite يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف مستشعر 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S10 Lite قريباً بكلاً من ألوان الأسود، الأزرق، إلى جانب اللون الأبيض، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق هذا الإصدار مع هاتف Galaxy Note10 Lite.

المصدر

اعلان

