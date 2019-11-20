شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يدعم شركة تبتكر حلا ذكيا لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن شركة ناشئة مدعومة من "بيل جيتس" مؤسس شركة مايكروسوفت تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بأزمة المناخ.

ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة CNN، استخدمت شركة Heliogen التي تعمل في مجال الطاقة النظيفة المرايا التي تعمل بالطاقة، نظام الذكاء الإصطناعى، وذلك من أجل توليد حرارة شديدة (أكثر من 1800 درجة فهرنهايت) وتزعم أن لديها القدرة على استبدال أنواع الوقود الأحفوري.

وتمتلك الشركة العديد من الداعمين لها، إلا أن بيل جيتس يعتبر أكثرهم شهرة، فيما قالت الشركة فى بيان صحفي صادر عنها:"إذا كنا سنصل إلى انبعاثات خالية من الكربون بشكل عام، فلدينا الكثير من المخترعات للقيام به"، فيما قال جيتس: "يسعدني أن أكون مؤيدًا مبكرًا لتكنولوجيا التركيز الجديدة للطاقة الشمسية".

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وأضاف أن قدرتها على تحقيق درجات الحرارة المرتفعة المطلوبة لهذه العمليات تعتبر تطورًا واعدًا في السعي لاستبدال الوقود الأحفوري في يوم من الأيام، حيث "تريد الشركة الناشئة، وفقاً للبيان الصحفي، إنشاء تقنية يمكن أن تساعد في" استبدال الوقود الأحفوري تجارياً بالكربون".

من جهته قال بيل جروس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Heliogen، في بيان صحفي: "نسعى للحصول على درجة حرارة عالية للغاية من حرارة الشمس ومن تحويل أشعة الشمس إلى وقود على نطاق واسع - مع اتخاذ خطوة كبيرة نحو حل تغير المناخ".

فيما يمثل الهلوجين قفزة تكنولوجية إلى الأمام في معالجة 75%أخرى من الطلب على الطاقة: استخدام الوقود الأحفوري في العمليات الصناعية والنقل، مع حرارة منخفضة التكلفة وعالية الحرارة أصبح لدينا فرصة لتقديم مساهمات ذات مغزى في حل أزمة المناخ.