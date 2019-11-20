تسريب النموذج الأولي لهاتف OnePlus 8 Pro المرتقب

نشر موقع True Tech ما قال إنه تصميم النموذج الأولي لهاتف (ون بلس) المرتقب (ون بلس 8 برو) OnePlus 8 Pro، الذي يتوافق مع الصور التي سُربت للهاتف خلال المدة الماضية.

وكانت التسريبات السابقة قد ذكرت أن (ون بلس) تعتزم اعتماد تصميم هواتف (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت10) من سامسونج فيما يتعلق بالكاميرات الأمامية، مع استخدام 4 كاميرات خلفية بشكل رأسي، بالإضافة إلى معالج كوالكوم سنابدراجون 865 الأحدث، وشاشة ذات تردد عالٍ.

والآن تُظهر الصور التي حصل عليها موقع True Tech من مصدر قال إنه موثوق، ما سيبدو عليه الهاتف المرتقب من الشركة الصينية. وفي الصور يظهر هاتف مع كاميرا أمامية واحدة ضمن الشاشة، وهاتف آخر مع كاميرتين أماميتين ضمن الشاشة، ويبدو أن الأول سيكون (ون بلس 8)، والآخر (ون بلس 8 برو).

وفي الصور أيضًا، يظهر أن الشركة سوف تقلل من حواف الواجهة بنسبة 10% إلى 15%، وعلى ظهره سوف تضع 3 كاميرات رأسيًا فوق بعضها، بالإضافة إلى كاميرا رابعة منفصلة بجانبها. كما يوجد أسفل الكاميرات ضوء فلاش، وحساس خاص بتقنية التركيز التلقائي الليزري Laser PDAF.

يُشار إلى أن شركة (ون بلس) كانت قد أطلقت هاتف (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro في شهر أيار/مايو الماضي مع شاشة بتردد 90 هرتز. وفي حدث إطلاق (ون بلس 7تي) في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قالت: إن جميع هواتفها الذكية المستقبلية ستـأتي مع شاشة بتردد 90 هرتز. ولكن تسريب لاحق ذكر أن الهاتف سوف يقدم شاشة بتردد 120 هرتز.

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وفي حال صح هذا التقرير، فإن هاتف (ون بلس 8 برو) سيكون أول هاتف ذكي من شركة صينية يقدم شاشة بتردد 120 هرتز، خاصةً أنه من غير المرجح أن تعطي الشركة هذه المزية لهاتف (ون بلس 8) الذي يُتوقع أن يكون النسخة الدنيا في الجيل القادم من هواتف الشركة الذكية.

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ومع أنه لا يزال هناك بضعة أشهر حتى الإعلان عن هاتفي (ون بلس 8)، و(ون بلس 8 برو)، إلا أن التسريبات المتعلقة بالهاتفين بدأت الشهر الماضي، إذ سُرِّبت صورتان لما يُقال إنهما للهاتفين، وأظهرت الصورتان شاشة تغطي معظم الشاشة، خاصةً أن الكاميرا الأمامية تأتي ضمن ثقب في الشاشة، على غرار هواتف (جالاكسي إس10)، و(جالاكسي نوت 10) من سامسونج. ويُشاع أن (ون بلس 8) سيقدم 3 كاميرات خلفية، في حين سيقدم (ون بلس 8 برو) 4 كاميرات خلفية.