تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف W20 5G القابل للطي في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج هاتفها القابل للطي W20 5G الذي شغل العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والذي يأتي مع معالج Snapdragon 855 بلس في شركة Telecom في السوق الصيني.

تقدم شركة سامسونج سلسلة هواتف W منذ عام 2013، واليوم ينطلق إصدار جديد من هذه السلسلة في شركة Telecom في السوق الصيني، وهو إصدار Galaxy Fold 5G للسوق الصيني، الذي يضم معالج Snapdragon 855 بلس، كما يتميز بطبقة جديدة من الطلاء.

وتأتي شاشة هاتف W20 5G بحجم 7.3 إنش في شاشة داخلية Dynamic AMOLED، بينما تأتي الشاشة الخارجية للهاتف بحجم 4.6 إنش في شاشة Super AMOLED.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy W20 5G بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4235 mAh، وهي سعة أقل للبطارية من إصدار Galaxy Fold الذي يأتي بقدرة بطارية 4380 mAh.

وينطلق هاتف Galaxy W20 5G بإختيار واحد في الألوان وهو اللون الأبيض، وينطلق للبيع حصرياً في China Telecom في السوق الصيني خلال الشهر المقبل، كما يتوفر بسعر أعلى نسبياً من هاتف Galaxy Fold الذي يأتي بسعر 2270 دولار.

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