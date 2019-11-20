تكنولوجيا: Oppo تستعد للإعلان عن هواتف Reno 3 مع تقنية 5G وواجهة ColorOS 7 في ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo اليوم إصدارها الجديد من واجهة ColorOS 7 في حدث أقيم في الصين، ولقد أكدت خلال فعاليات المؤتمر على خططها للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno 3 في مؤتمر يعقد في ديسمبر، على أن تأتي الإصدارات الجديدة بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس ثنائية النمط SA/NSA.

تنطلق سلسلة هواتف Reno 3 الشهر المقبل مع واجهة ColorOS 7 مثبتة مسبقاً، كما تأتي الإصدارات الجديدة بميزة دعم شبكات الجيل الخامس ثنائية النمط SA/NSA مع شبكات فرعية sub-6GHz.

كانت شركة Oppo قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن خططها للتوسع بتقنية 5G في الإصدارات المتوسطة خلال العام المقبل، وذلك من خلال دعم الإصدارات السابقة من سلسلة معالجات Snapdragon 6، و Snapdragon 7 بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن تكون سلسلة هواتف Reno 3 من بين الإصدارات التي تحصل على معالج Snapdragon 735 في 2020، والذي يدعم إتصال هذه الإصدارات بشبكات الجيل الخامس.

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ولقد شاركت شركة realme صور رسمية لواجهة ColorOS 7 التي تظهر برمز 5G في الأعلى، كما تتميز واجهة ColorOS 7 بألوان هادئة، مع رموز جديدة للتطبيقات، وخلفيات Art+، مع محرك رسوم يدعم واجهة تفاعلية، مع نمط ثيم مظلم، وتحسينات في سرعة إطلاق التطبيقات وإستخدام موارد النظام.

ولقد أكدت شركة Oppo على كفاءة آداء ColorOS 7، حيث تم تحسين سرعة إطلاق شاشة البداية بنسبة 25%، مع تحسين الآداء بنسبة 40%، كما أن النظام يتميز بآداء أكثر سلاسة بنسبة 30%، مع زيادة معدل الإطارات في الألعاب بنسبة 19%، وأيضاً تحسينات في إستجابة خاصية اللمس بنسبة 15%.

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