ثغرة أمنية في الأندرويد تتيح للتطبيقات التجسس عليك عن طريق الكاميرا والميكروفون

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كان لدى مستخدمي iOS الذي يستخدمون تطبيق الفيسبوك بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان عندما إتضح أنه نظرًا لوجود خطأ في التطبيق، فإنه يتم تشغيل كاميرا الهاتف في الخلفية أثناء إستخدام التطبيق. تم حل المشكلة منذ ذلك الحين، ولكن يبدو الآن أن نظام الأندرويد يُعاني من مشكلة مماثلة.

ومع ذلك، الفيسبوك لا علاقة به بهذه الحالة، بل إنها مشكلة في نظام الأندرويد نفسه، فقد إكتشفت شركة Checkmarx المتخصصة في الأمن المعلوماتي وجود ثغرة أمنية تسمح للتطبيقات بإستخدام كاميرا المستخدم والميكروفون لإجراء تسجيلات سرًا دون علم المستخدم.

في نظام الأندرويد، كلما تم تثبيت التطبيقات، فإنها تطالب المستخدمين بمنحها الصلاحيات التي تحتاج إليها للوصول إلى عدد من المكونات في هواتفهم الذكية. ومع ذلك، في هذه الحالة، بدلاً من مطالبة المستخدم بإذن للوصول إلى الكاميرا والميكروفون، يسمح الخلل للتطبيق ببساطة بطلب الحصول على إذن للوصول إلى ذاكرة الجهاز ولكن لا يزال بإمكانه تفعيل الكاميرا والميكروفون على الرغم من ذلك.

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الخبر السار هو أن شركة جوجل عالجت هذه المشكلة منذ ذلك الحين، ولكنها أوضحت أن هذا الأمر مرتبط بأجهزة جوجل. ومع ذلك، فقد أوضحت شركة Checkmarx أن هذا الخلل يؤثر على الأجهزة غير التابعة لشركة جوجل أيضًا، في حين أنه من الممكن بالفعل تصحيح هذا الخلل في هواتف Google Pixel، إلاأن الهواتف التابعة للعلامات التجارية الأخرى قد تظل عرضة للخطر.