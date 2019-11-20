آبل قد تعمل على خليفة لـ iTunes على نظام Windows 10، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قامت شركة آبل بإطلاق نظام MacOS Catalina، فإن أحد أكبر التغييرات التي تعين على المستخدمين التعود عليها هو حقيقة أن iTunes لم يعد موجودًا. بدلاً من ذلك، أطلقت شركة آبل العديد من التطبيقات التي تعد جزءًا أساسيًا من برنامج iTunes، وقسمتها إلى تطبيقات فردية للمساعدة في جعل تجربة الإستخدام أقل تعقيدًا، فهناك الآن تطبيق مخصص للموسيقى، وتطبيق آخر لمقاطع الفيديو، وما إلى ذلك.

لقد سمعنا سابقًا بأن هذه التغييرات ستكون حصرية لنظام MacOS Catalina وأن برنامج iTunes For Windows سيبقى كما هو الآن، ولكن يبدو أن شركة آبل تتطلع إلى تغيير ذلك في المستقبل القريب. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Neowin، فقد إكتشف على ما يبدو عرض توظيف على شبكة LinkedIn مما يشير إلى أن شركة آبل قد تتطلع إلى تقديم خليفة لـ iTunes على الويندوز.

تبحث آبل عن مهندس برمجيات لتطوير ” الجيل التالي من تطبيقات الوسائط لنظام Windows “. وجاء في الوصف : ” إذا كنت تحب الموسيقى وكنت شغوفًا بكتابة التعليمات البرمجية، وترغب في العمل مع فرق هندسية ذات مستوى عالمي والتي تشحن إلى ملايين المستخدمين، فريق Media Apps هو المكان المناسب لك “.

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وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن تطبيقات Apple Music و +Apple TV المنفصلة قد تشق طريقها في النهاية إلى نظام Windows. لا توجد أي معلومات حول متى سيحدث ذلك، ولكن من المنطقي أن نرى شركة آبل تحاول توسيع نطاق تطبيقاتها وخدماتها إلى أقصى حد ممكن.