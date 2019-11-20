Huawei تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Nova 6 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Huawei وبشكل رسمي اليوم أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 6 في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل. كشفت الشركة عن تاريخ الإعلان الرسمي عبر حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. وبالنسبة للهاتف Honor V30 الذي سيكون بمثابة شقيق للهاتف Huawei Nova 6 5G من العلامة التجارية الفرعية Honor، فسوف يظهر لأول مرة بشكل رسمي قبل أسبوع، وبالضبط في اليوم 26 نوفمبر.

الميزة الرئيسية في الهاتف Huawei Nova 6 5G هي الكاميرا الأمامية المزدوجة التي سيتم تضمينها في القطع العريض الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. شوقت شركة Huawei إلى أنها ستوفر كاميرا عادية وأخرى واسعة. وتقول الشائعات بأن الكاميرا الأمامية الواسعة الزاوية ستوفر زاوية مشاهدة تبلغ 105 درجة، وهذا ما يجعلها أوسع من الكاميرات الواسعة الزاوية الأخرى التي رأيناها في هواتف مثل Google Pixel 3 و Galaxy Note 10.

ووفقا لتسريب حصلنا عليه يوم أمس، فقد تردد أن الهاتف Huawei Nova 6 5G سيضم شاشة IPS LCD بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 990، وبطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، فضلا عن مودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد تردد أن الهاتف Huawei Nova 6 5G سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 60 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الشائعات ذكرت أيضًا أن الهاتف Huawei Nova 6 5G سيكلف ما يُعادل 500 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 540 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB، وما يُعادل 585 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.