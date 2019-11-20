- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق الخرائط التابع لها (جوجل إيرث) Google Earth تسمح للمستخدمين بإعداد دليل لرحلة في مكان ما من العالم.
وقالت جوجل في منشور على مدونتها: “نحن البشر لطالما ارتبطنا بمشاركة القصص عن الأماكن التي تهمنا. واليوم نستخدم التقنية للاحتفال بأسلافنا، وزيادة الوعي بالأماكن التي نهتم بها، ونعيد إحياء ذكريات الوطن”.
وأضافت عملاقة التقنية الأمريكية: “منذ نحو 15 عامًا، والناس يلجؤون إلى Google Earth للحصول على عرض شامل لكوكبنا. لكن مهمتنا لم تكن أبدًا أن نظهر لك صورة ثابتة لكوكب الأرض؛ نحن نريد أن نحيي العالم. باستخدام أدوات الإنشاء الجديدة الآن في Google Earth، يمكنك تحويل الكرة الرقمية الخاصة بنا إلى لوحة القصص الخاص بك، وإنشاء خريطة أو قصة عن الأماكن التي تهمك”.
وأوضحت جوجل أن أدوات الإنشاء في Google Earth تتيح للمستخدمين رسم علامات المكان، والخطوط، والأشكال، ثم إرفاق تلك المواقع بالمعلومات الخاصة بها، بما في ذلك: النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو.
ويمكن للمستخدمين أيضًا تنظيم القصص وجعلها قابلة للسرد، كما تتيح التعاون مع الآخرين على ذلك. وبعد الانتهاء من القصة، يمكن للمستخدم مشاركتها مع الآخرين. وبالنقر على زر (تقديم) Present يمكن للجمهور السفر من مكان إلى مكان في الرحلة التي أنشأها المستخدم.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقالت جوجل: إن أدوات الإنشاء الجديدة – القائمة على برنامج (الرحالة) Voyager الذي أُطلق قبل نحو سنتين – متاحة الآن لنسخة الويب من برنامج Google Earth. ويمكن عرض القصص على الأجهزة المحمولة التي تستخدم الإصدار الأحدث من التطبيق على نظامي أندرويد، وآي أو إس. كما يمكن تخزين القصص في خدمة (جوجل درايف) Google Drive لمشاهدتها من أي مكان.
Google Earthالسابق 1 من 5 التالي
Google Earth يوفر لك إمكانية تحويل رحلاتك إلى قصص يمكن سردها
Google Earth يوفر لك إمكانية تحويل رحلاتك إلى قصص يمكن سردها
Google Earth يوفر لك إمكانية تحويل رحلاتك إلى قصص يمكن سردها
Google Earth يوفر لك إمكانية تحويل رحلاتك إلى قصص يمكن سردها
كانت هذه تفاصيل خبر Google Earth يوفر لك إمكانية تحويل رحلاتك إلى قصص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.