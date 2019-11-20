Google Earth يوفر لك إمكانية تحويل رحلاتك إلى قصص

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق الخرائط التابع لها (جوجل إيرث) Google Earth تسمح للمستخدمين بإعداد دليل لرحلة في مكان ما من العالم.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: “نحن البشر لطالما ارتبطنا بمشاركة القصص عن الأماكن التي تهمنا. واليوم نستخدم التقنية للاحتفال بأسلافنا، وزيادة الوعي بالأماكن التي نهتم بها، ونعيد إحياء ذكريات الوطن”.

وأضافت عملاقة التقنية الأمريكية: “منذ نحو 15 عامًا، والناس يلجؤون إلى Google Earth للحصول على عرض شامل لكوكبنا. لكن مهمتنا لم تكن أبدًا أن نظهر لك صورة ثابتة لكوكب الأرض؛ نحن نريد أن نحيي العالم. باستخدام أدوات الإنشاء الجديدة الآن في Google Earth، يمكنك تحويل الكرة الرقمية الخاصة بنا إلى لوحة القصص الخاص بك، وإنشاء خريطة أو قصة عن الأماكن التي تهمك”.

وأوضحت جوجل أن أدوات الإنشاء في Google Earth تتيح للمستخدمين رسم علامات المكان، والخطوط، والأشكال، ثم إرفاق تلك المواقع بالمعلومات الخاصة بها، بما في ذلك: النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تنظيم القصص وجعلها قابلة للسرد، كما تتيح التعاون مع الآخرين على ذلك. وبعد الانتهاء من القصة، يمكن للمستخدم مشاركتها مع الآخرين. وبالنقر على زر (تقديم) Present يمكن للجمهور السفر من مكان إلى مكان في الرحلة التي أنشأها المستخدم.

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وقالت جوجل: إن أدوات الإنشاء الجديدة – القائمة على برنامج (الرحالة) Voyager الذي أُطلق قبل نحو سنتين – متاحة الآن لنسخة الويب من برنامج Google Earth. ويمكن عرض القصص على الأجهزة المحمولة التي تستخدم الإصدار الأحدث من التطبيق على نظامي أندرويد، وآي أو إس. كما يمكن تخزين القصص في خدمة (جوجل درايف) Google Drive لمشاهدتها من أي مكان.