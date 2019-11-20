تكنولوجيا: إعلان تشويقي من هواوي يؤكد على موعد مؤتمر nova 6 في 5 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في 5 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف nova 6.

حددت شركة هواوي يوم ال 5 من ديسمبر لعقد مؤتمرها للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف nova 6، حيث جاء إعلان الشركة اليوم على Weibo.

تقدم علامة Honor الفرعية لشركة هواوي هاتف Honor V30 في مؤتمر يعقد في 26 من نوفمبر الجاري، وهو الإصدار الذي يحاكي تصميم هاتف هواوي المرتقب الذي يأتي بعنوان nova 6 5G.

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وينطلق هاتف nova 6 5G بنقطة تسويق رئيسية في كاميرة سيلفي مزدوجة في الشاشة، على أن يأتي بمستشعر رئيسي تقليدي، مع مستشعر يدعم تصوير بزوايا عرض واسعة 105 درجة، أي زوايا أكبر من هاتف Google Pixel 3 الذي يدعم زوايا عرض 97 درجة، وأكبر من هاتف Galaxy Note 10 الذي دعم زوايا عرض 80 درجة.

ومن المقرر أن يضم هاتف nova 6 5G رقاقة معالج Kirin 990 التي تضم مودم 5G، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 40W، ويضم الهاتف بمستشعر IMX686 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 60 ميجا بيكسل.

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