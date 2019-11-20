تسريب الرسومات التخطيطية للهاتف OnePlus 8 Pro، وتؤكد لنا قدومه مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة OnePlus أعلنت عن الهاتف OnePlus 7T في الشهر الماضي فقط، إلا أن الهاتف الرائد التالي للشركة هو قيد التطوير بالفعل. يأتي التسريب الأخير من TrueTech، وهو عبارة عن رسومات تخطيطية تم الحصول عليها من مصدر لم يتم الكشف عن إسمه تعرض لنا التصميم المحتمل للهاتف OnePlus 8 Pro القادم.

صدق أو لا تصدق، هذه الرسومات التخطيطية تعرض لنا تصميمًا مماثلاً لذلك الذي رأيناه في الصور الحاسوبية التي تم تسريبها منذ شهر تقريبًا. التصميم العام للهاتف OnePlus 8 Pro يشبه تصميم الهاتف OnePlus 7 Pro على الرغم من وجود بعض التعديلات وبعض الإختلافات البارزة.

لا يبدو الهاتف OnePlus 8 Pro مختلفًا كثيرًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro، ولكن عندما تقوم بإمعان النظر في الصور، فسوف ترى أن الهاتف OnePlus 8 Pro حصل على كاميرا Time Of Flight إضافية ومستشعرات إضافية لدعم الكاميرا في الخلف، فضلا عن سماعة أذن أكبر. يبدو أن الإطار العلوي للشاشة في الهاتف OnePlus 8 Pro يُعتبر أكثر سماكة من الهاتف OnePlus 7 Pro.

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الأزرار، ومكبر الصوت، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ الشريحة SIM في الهاتف OnePlus 8 Pro لا تزال تحتفظ بنفس المكان الذي تتواجد فيه على الهاتف OnePlus 8، ولكن الهاتف OnePlus 8 Pro سيكون أكثر سمكًا من الهاتف OnePlus 8 بنحو 0.7 ملمتر. وليس هذا فحسب، بل يُقال أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيأتي مع شاشة أكبر بحجم 6.65 إنش، وهذا ما يعني بأنها ستكون أكبر حجمًا من شاشة الهاتف OnePlus 8 بنحو 0.15 إنش.

ستمتاز الشاشة في كل من OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro بمعدل تحديث يبلغ 90Hz على الأقل. هذا ليس مفاجئًا نظرًا إلى أن شركة OnePlus كشفت لنا في الشهر الماضي أن جميع هواتفها الذكية المستقبلية ستحصل على شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

قامت شركة OnePlus بإطلاق الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro في شهر مايو من هذا العام، وبالتالي فمن المحتمل أن تكشف النقاب عن سلسلة هواتف OnePlus 8 Series في نفس الوقت من العام المقبل. التفاصيل المتعلقة بهواتف OnePlus 8 القادمة نادرة حاليًا، ولكن يجب أن نعرف المزيد عنها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.