الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme 5S مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 5S ليكون بمثابة نسخة مُحسنة من الهاتف Realme 5 الحالي. هذا الهاتف الجديد يحتفظ بنفس التصميم ولكنه يأتي ببعض الترقيات على مستوى المواصفات التقنية.

بدلاً من المستشعر 12 ميغابكسل المستخدم في الكاميرا الأساسية للهاتف Realme 5، فالهاتف Realme 5S الجديد يأتي مع مستشعر أفضل بدقة 48 ميغابكسل، كما أنه يضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية ومستشعر آخر بدقة 2 ميغابكسل في كاميرا الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل أيضًا في الكاميرا الرابعة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. في الواقع، هذه الكاميرات الأربعة هي نفسها الكاميرات المستخدمة في الهاتف Realme 5 Pro.

الهاتف Realme 5S حصل أيضًا على اللون الأحمر إلى جانب اللونين الأرجواني والأزرق، كما أنه أصبح متوفرًا مع 4GB من الذاكرة العشوائية ومع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Realme 5S الجديد، فهي تشمل شاشة +HD بحجم 6.5 إنش، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665، وبطارية بسعة 5000mAh.

الهاتف Realme 5S الجديد سيُعرض للبيع لأول مرة في الهند يوم 29 نوفمبر بسعر يبدأ من 139 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وبسعر 153 دولار أمريكي لنسخة 4GB/128GB. وسيكون الهاتف متاحًا للشراء أولاً على متجر FlipKart وعلى الموقع الرسمي لشركة Realme، ولكن الهاتف سيصل أيضًا إلى المتاجر الفعلية في المستقبل القريب.